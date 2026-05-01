https://sarabic.ae/20260501/فلاديمير-سولوفيوف-أوروبا-تعاني-من-فقدان-الذاكرة-1113041895.html
فلاديمير سولوفيوف: أوروبا تعاني من "فقدان الذاكرة"
أفاد الصحفي والإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، بأن الأوروبيين لا يحتفظون بذاكرة تاريخية قوية، مشبّهًا إياهم بـ"الفراشات" التي تتذكر لفترة قصيرة فقط، بينما... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T15:53+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113033101_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_f6f48819dafad9d0b452e76ff2500cf6.jpg
وأجاب سولوفيوف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأً فادحًا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قائلًا: "هذا سؤال معقّد للغاية، لأن الإجابة عليه تتطلب منّا تغيير وجهة النظر الأوروبية المعاصرة تمامًا، فاليوم معظم الأوروبيين، مثل الفراشات، لا يتذكرون شيئًا على الإطلاق، إنهم يتذكرون يومًا واحدًا فقط".وأضاف الصحفي والإعلامي الروسي: "دعني أسألك، كم عدد الإيطاليين الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية بالضبط؟. عليك أن تفكر في الأمر. أنت لا تتذكر لأن هذا ليس من أولوياتك. لو سألت أي مواطن روسي، لأخبرك بالعدد الدقيق".وفي السياق ذاته، انتقد سولوفيوف، تعدد المواقف الأمريكية والأوروبية، مؤكدًا أن "الحديث عن موقف موحّد للولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، لم يعد دقيقًا بسبب الانقسامات السياسية الداخلية".وأجاب سولوفيوف، خلال المقابلة، ردًا على سؤال حول رأيه في الموقف الأمريكي، قائلًا: "هناك موقف الديمقراطيين، وموقف الجمهوريين، وموقف مؤيدي ترامب، وموقف تلك السيدة الغريبة، عضو الكونغرس، التي قررت أن الحرب العالمية الثانية هي الحرب العالمية الـ11".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113033101_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_84030424a65ff9a87198f620593ee08b.jpg
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أفاد الصحفي والإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، بأن الأوروبيين لا يحتفظون بذاكرة تاريخية قوية، مشبّهًا إياهم بـ"الفراشات" التي تتذكر لفترة قصيرة فقط، بينما يتميّز الروس بذاكرة تاريخية عميقة.
وأجاب سولوفيوف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأً فادحًا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قائلًا: "هذا سؤال معقّد للغاية، لأن الإجابة عليه تتطلب منّا تغيير وجهة النظر الأوروبية المعاصرة تمامًا، فاليوم معظم الأوروبيين، مثل الفراشات، لا يتذكرون شيئًا على الإطلاق، إنهم يتذكرون يومًا واحدًا فقط".
وأكمل: "أما الروس، مثلهم مثل العديد من الإيطاليين المتعلمين، فهم مختلفون تمامًا، فنحن نمتلك ذاكرة تاريخية قوية".
وأضاف الصحفي والإعلامي الروسي: "دعني أسألك، كم عدد الإيطاليين الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية بالضبط
؟. عليك أن تفكر في الأمر. أنت لا تتذكر لأن هذا ليس من أولوياتك. لو سألت أي مواطن روسي، لأخبرك بالعدد الدقيق".
كما سأل سولوفيوف، المحاور الإيطالي، عن عدد أفراد عائلته، الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، لكن الأخير لم يستطع الإجابة، موضحًا أنه "في روسيا، لن تجد عائلة واحدة لم يُقتل فيها أحد أفرادها".
وفي السياق ذاته، انتقد سولوفيوف، تعدد المواقف الأمريكية والأوروبية، مؤكدًا أن "الحديث عن موقف موحّد للولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، لم يعد دقيقًا بسبب الانقسامات السياسية الداخلية".
وأجاب سولوفيوف، خلال المقابلة، ردًا على سؤال حول رأيه في الموقف الأمريكي، قائلًا: "هناك موقف الديمقراطيين، وموقف الجمهوريين، وموقف مؤيدي ترامب، وموقف تلك السيدة الغريبة، عضو الكونغرس، التي قررت أن الحرب العالمية الثانية هي الحرب العالمية الـ11".