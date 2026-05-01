فلاديمير سولوفيوف: أوروبا تعاني من "فقدان الذاكرة"

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي والإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، بأن الأوروبيين لا يحتفظون بذاكرة تاريخية قوية، مشبّهًا إياهم بـ"الفراشات" التي تتذكر لفترة قصيرة فقط، بينما... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T15:53+0000

وأجاب سولوفيوف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأً فادحًا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، قائلًا: "هذا سؤال معقّد للغاية، لأن الإجابة عليه تتطلب منّا تغيير وجهة النظر الأوروبية المعاصرة تمامًا، فاليوم معظم الأوروبيين، مثل الفراشات، لا يتذكرون شيئًا على الإطلاق، إنهم يتذكرون يومًا واحدًا فقط".وأضاف الصحفي والإعلامي الروسي: "دعني أسألك، كم عدد الإيطاليين الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية بالضبط؟. عليك أن تفكر في الأمر. أنت لا تتذكر لأن هذا ليس من أولوياتك. لو سألت أي مواطن روسي، لأخبرك بالعدد الدقيق".وفي السياق ذاته، انتقد سولوفيوف، تعدد المواقف الأمريكية والأوروبية، مؤكدًا أن "الحديث عن موقف موحّد للولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، لم يعد دقيقًا بسبب الانقسامات السياسية الداخلية".وأجاب سولوفيوف، خلال المقابلة، ردًا على سؤال حول رأيه في الموقف الأمريكي، قائلًا: "هناك موقف الديمقراطيين، وموقف الجمهوريين، وموقف مؤيدي ترامب، وموقف تلك السيدة الغريبة، عضو الكونغرس، التي قررت أن الحرب العالمية الثانية هي الحرب العالمية الـ11".صحفي روسي: ازدواجية المعايير في أوروبا تكشف نفاق قادتها تجاه فلسطينفلاديمير سولوفيوف: زيلينسكي يشتري دعم ساسة أوروبا بأموالهم المنهوبة

