الرباط ترد على حقيقة "ملتمس تجنيس اليهود ذوي الأصول المغربية"
الرباط ترد على حقيقة "ملتمس تجنيس اليهود ذوي الأصول المغربية"
نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، صحة الأنباء المتداولة بشأن تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، مؤكدًا أنها تستند إلى معطيات غير دقيقة... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، صحة الأنباء المتداولة بشأن تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، مؤكدًا أنها تستند إلى معطيات غير دقيقة أثارت جدلا واسعا.
وأوضح في تصريحات له، أن الموضوع لا يتعلق بأي مشروع قانون حكومي أو مبادرة رسمية، بل بملتمس تشريعي تم تقديمه في عام 2024، عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، التي تتيح للمواطنين تقديم مقترحاتهم بشكل مستقل وفق مساطر قانونية محددة.
وأضاف بايتاس أن الملتمس المذكور لا يزال في مرحلة جمع التوقيعات، ولم يستوف الشروط القانونية اللازمة، إذ لم يحصد سوى نحو 20 توقيعا حتى الآن، في حين يشترط القانون المغربي الحصول على 20 ألف توقيع على الأقل لإحالته إلى البرلمان، وفقا لتقارير مغربية.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن مشروع قانون حكومي بهذا الشأن، استنادا إلى هذا الملتمس الذي أُعيد تداوله أخيرا، رغم نشره لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وكانت تقارير تداولت معلومات تفيد بأن السلطات المغربية أعلنت عن ملتمس تشريعي موجه إلى مجلس النواب، يقضي بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بعد استيفائه العدد القانوني من التوقيعات عبر "البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة".
وذُكر أن هذا المقترح يأتي في إطار تفعيل آلية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من دستور 2011، التي تتيح للمواطنين تقديم مبادرات تشريعية إلى المؤسسات المختصة.
