ترامب: ميلانيا تنتقد هذا التصرف وتصفه بأنه "غير رئاسي"
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، في حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 25 نيسان/ أبريل 2026
أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن زوجته ميلانيا، تبدي استياءها من رقصاته، التي يختتم بها تجمعاته الانتخابية، معتبرةً أنها تفتقر إلى "الهيبة الرئاسية".
وفي تصريحات أدلى بها خلال تجمع في ولاية فلوريدا، أوضح ترامب أن ميلانيا، التي وصفها بـ"المرأة الراقية"، تطلب منه التوقف عن هذا السلوك، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال ترامب: "تقول لي: عزيزي، أرجوك لا ترقص، فهذا ليس تصرفًا رئاسيًا".
وردّ ترامب على هذه الانتقادات، قائلًا إن تصرفه، حتى إن لم يكن تقليديًا، "ينعكس إيجابًا على شعبيته"، مضيفًا أنه "يتقدم في استطلاعات الرأي بفارق 20 نقطة"، على حد قوله.
كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى الأغنية التي يرقص على إيقاعها "YMCA"، مشيرًا إلى صعودها اللافت مجددًا في قوائم الترتيب الموسيقي، بعد سنوات من إصدارها، واصفًا ذلك بأنه "ظاهرة موسيقية فريدة"، وفق تعبيره.
ويُعرف ترامب بأدائه رقصات متكررة على هذه الأغنية خلال فعالياته الانتخابية.