https://sarabic.ae/20260503/الكرملين-روسيا-تفضل-تحقيق-أهدافها-في-أوكرانيا-من-خلال-اتفاق-سلام-1113076114.html
الكرملين: روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام
الكرملين: روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T11:29+0000
2026-05-03T11:29+0000
2026-05-03T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "بالنسبة لنا، تحقيق أهدافنا من خلال صفقة، من خلال اتفاقية سلام، هو الأفضل. ولكن إذا لم يكن نظام كييف راغباً في ذلك، فسنقنعه من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة وإتمامها".وأضاف أن عملية التفاوض ستتطلب تحديد جميع تفاصيل تسوية النزاع مع الجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260503/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-1200-جندي-أوكراني-وتدمر-740-طائرة-مسيرة--وزارة-الدفاع-1113074316.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "بالنسبة لنا، تحقيق أهدافنا من خلال صفقة، من خلال اتفاقية سلام، هو الأفضل. ولكن إذا لم يكن نظام كييف راغباً في ذلك، فسنقنعه من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة وإتمامها".
وفي يوم 12 أبريل/ نيسان الفائت،أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا ستكون، في جميع الأحوال، معقدة ودقيقة وبطيئة.
وقال بيسكوف، في حديث مع وسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال بشأن آفاق تحقيق سلام مستدام بعد وصول القوات الروسية إلى حدود دونيتسك: "في جميع الأحوال، سيكون الحديث عن مفاوضات معقدة للغاية، دقيقة، وغير سريعة".
وأضاف أن عملية التفاوض ستتطلب تحديد جميع تفاصيل تسوية النزاع مع الجانب الأوكراني.