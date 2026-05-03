بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: التضييق على الإعلام يقوض الثقة ويهدد المسار السياسي في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-التضييق-على-الإعلام-يقوض-الثقة-ويهدد-المسار-السياسي-في-البلاد-1113081191.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: التضييق على الإعلام يقوض الثقة ويهدد المسار السياسي في البلاد
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: التضييق على الإعلام يقوض الثقة ويهدد المسار السياسي في البلاد
سبوتنيك عربي
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها للأطراف الليبية كافة لاحترام وحماية حرية التعبير، وضمان تمكين الصحافيين... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T14:56+0000
2026-05-03T14:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg
وأكدت البعثة، في بيان لها، حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة وآمنة في ليبيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة، خاصة في ظل المساعي الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة".وشددت على أن "الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني يلعبون دورًا محوريًا في رصد التطورات، ونقل هموم المواطنين، والتصدي لظاهرة التضليل الإعلامي، إلى جانب الإسهام في تعزيز مبدأ المساءلة"، وحذّرت من أن "إسكات هذه الأصوات من شأنه تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار".وفي السياق ذاته، لفتت البعثة إلى أن أعضاء الحوار المُهيكل، باعتباره أحد مكونات خارطة الطريق السياسية التي ترعاها، "أكدوا مرارًا أن ضمان حرية التعبير وسلامة الصحافيين يُعد شرطًا أساسيًا لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، ولإعادة بناء الثقة في العملية السياسية".كما انتقدت "استخدام بعض القوانين، بما في ذلك مواد من قانون العقوبات وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، لتقييد حرية التعبير"، معتبرة أن "هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا قد يؤدي إلى تجريم التعبير السلمي وتقويض سيادة القانون".ودعت البعثة إلى ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وحالات القتل، مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عنها، محذّرة من أن "استمرار الإفلات من العقاب يُفاقم تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة"، وفق تعبيرها.كما شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "ضرورة الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والانتهاكات، سواء في الفضاء الرقمي أو في الواقع، ووقف إساءة استخدام الأطر القانونية لتقييد الحريات"، داعية السلطات الليبية إلى "الالتزام بتعهداتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية لضمان بيئة إعلامية آمنة وداعمة".وأكدت أن "حماية حرية الصحافة في ليبيا، تمثل التزامًا حقوقيًا أساسيًا وضرورة إستراتيجية، إذ لا يمكن تحقيق مشاركة شعبية فعّالة أو انتخابات ذات مصداقية أو مسار مستدام نحو السلام والاستقرار دون إعلام حر ومستقل"، مجددة استعدادها لـ"دعم الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز حرية التعبير وبناء قطاع إعلامي مهني وقادر على الصمود".
https://sarabic.ae/20260108/أزمة-حرية-الصحافة-كيف-تتحول-الحوكمة-الضعيفة-إلى-تهديد-عالمي؟-1109025580.html
https://sarabic.ae/20250703/حقوقي-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-في-أذربيجان-انتهاك-للاتفاقيات-الدولية-وحرية-الصحافة-1102328957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc4cbc413bc2a1334b12918dcd0bed14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: التضييق على الإعلام يقوض الثقة ويهدد المسار السياسي في البلاد

14:56 GMT 03.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس ليبيا
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها للأطراف الليبية كافة لاحترام وحماية حرية التعبير، وضمان تمكين الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، رجالاً ونساءً، من أداء مهامهم دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو أي أعمال انتقامية، على حد قولها.
وأكدت البعثة، في بيان لها، حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة وآمنة في ليبيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة، خاصة في ظل المساعي الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة".
وشددت على أن "الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني يلعبون دورًا محوريًا في رصد التطورات، ونقل هموم المواطنين، والتصدي لظاهرة التضليل الإعلامي، إلى جانب الإسهام في تعزيز مبدأ المساءلة"، وحذّرت من أن "إسكات هذه الأصوات من شأنه تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار".
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
راديو
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
8 يناير, 12:49 GMT
وفي السياق ذاته، لفتت البعثة إلى أن أعضاء الحوار المُهيكل، باعتباره أحد مكونات خارطة الطريق السياسية التي ترعاها، "أكدوا مرارًا أن ضمان حرية التعبير وسلامة الصحافيين يُعد شرطًا أساسيًا لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، ولإعادة بناء الثقة في العملية السياسية".

وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء استمرار التضييق على الفضاء المدني في ليبيا، مشيرة إلى "تواتر التقارير بشأن حالات الترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي، فضلًا عن الملاحقات القضائية والأعمال الانتقامية، التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء".

كما انتقدت "استخدام بعض القوانين، بما في ذلك مواد من قانون العقوبات وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، لتقييد حرية التعبير"، معتبرة أن "هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا قد يؤدي إلى تجريم التعبير السلمي وتقويض سيادة القانون".
ودعت البعثة إلى ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وحالات القتل، مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عنها، محذّرة من أن "استمرار الإفلات من العقاب يُفاقم تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة"، وفق تعبيرها.
أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
حقوقي: اعتقال صحفيي "سبوتنيك" في أذربيجان انتهاك للاتفاقيات الدولية وحرية الصحافة
3 يوليو 2025, 19:28 GMT
كما شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "ضرورة الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والانتهاكات، سواء في الفضاء الرقمي أو في الواقع، ووقف إساءة استخدام الأطر القانونية لتقييد الحريات"، داعية السلطات الليبية إلى "الالتزام بتعهداتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية لضمان بيئة إعلامية آمنة وداعمة".
وأكدت أن "حماية حرية الصحافة في ليبيا، تمثل التزامًا حقوقيًا أساسيًا وضرورة إستراتيجية، إذ لا يمكن تحقيق مشاركة شعبية فعّالة أو انتخابات ذات مصداقية أو مسار مستدام نحو السلام والاستقرار دون إعلام حر ومستقل"، مجددة استعدادها لـ"دعم الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز حرية التعبير وبناء قطاع إعلامي مهني وقادر على الصمود".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала