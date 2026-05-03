https://sarabic.ae/20260503/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-التضييق-على-الإعلام-يقوض-الثقة-ويهدد-المسار-السياسي-في-البلاد-1113081191.html

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: التضييق على الإعلام يقوض الثقة ويهدد المسار السياسي في البلاد

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: التضييق على الإعلام يقوض الثقة ويهدد المسار السياسي في البلاد

سبوتنيك عربي

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها للأطراف الليبية كافة لاحترام وحماية حرية التعبير، وضمان تمكين الصحافيين... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T14:56+0000

2026-05-03T14:56+0000

2026-05-03T14:56+0000

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

الأخبار

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg

وأكدت البعثة، في بيان لها، حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة وآمنة في ليبيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة، خاصة في ظل المساعي الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة".وشددت على أن "الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني يلعبون دورًا محوريًا في رصد التطورات، ونقل هموم المواطنين، والتصدي لظاهرة التضليل الإعلامي، إلى جانب الإسهام في تعزيز مبدأ المساءلة"، وحذّرت من أن "إسكات هذه الأصوات من شأنه تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار".وفي السياق ذاته، لفتت البعثة إلى أن أعضاء الحوار المُهيكل، باعتباره أحد مكونات خارطة الطريق السياسية التي ترعاها، "أكدوا مرارًا أن ضمان حرية التعبير وسلامة الصحافيين يُعد شرطًا أساسيًا لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، ولإعادة بناء الثقة في العملية السياسية".كما انتقدت "استخدام بعض القوانين، بما في ذلك مواد من قانون العقوبات وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، لتقييد حرية التعبير"، معتبرة أن "هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا قد يؤدي إلى تجريم التعبير السلمي وتقويض سيادة القانون".ودعت البعثة إلى ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وحالات القتل، مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عنها، محذّرة من أن "استمرار الإفلات من العقاب يُفاقم تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة"، وفق تعبيرها.كما شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على "ضرورة الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والانتهاكات، سواء في الفضاء الرقمي أو في الواقع، ووقف إساءة استخدام الأطر القانونية لتقييد الحريات"، داعية السلطات الليبية إلى "الالتزام بتعهداتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية لضمان بيئة إعلامية آمنة وداعمة".وأكدت أن "حماية حرية الصحافة في ليبيا، تمثل التزامًا حقوقيًا أساسيًا وضرورة إستراتيجية، إذ لا يمكن تحقيق مشاركة شعبية فعّالة أو انتخابات ذات مصداقية أو مسار مستدام نحو السلام والاستقرار دون إعلام حر ومستقل"، مجددة استعدادها لـ"دعم الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز حرية التعبير وبناء قطاع إعلامي مهني وقادر على الصمود".

https://sarabic.ae/20260108/أزمة-حرية-الصحافة-كيف-تتحول-الحوكمة-الضعيفة-إلى-تهديد-عالمي؟-1109025580.html

https://sarabic.ae/20250703/حقوقي-اعتقال-صحفيي-سبوتنيك-في-أذربيجان-انتهاك-للاتفاقيات-الدولية-وحرية-الصحافة-1102328957.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي