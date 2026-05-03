مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/مصر-تؤكد-ضرورة-تضافر-الجهود-لمكافحة-الإرهاب-والتعامل-مع-ظاهرة-المقاتلين-الأجانب-في-سوريا-1113079405.html
مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا
مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على عمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع مصر وسوريا، مشيرًا إلى أن "هذا الإرث المشترك يعكس تلاقي إرادة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T14:02+0000
2026-05-03T14:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/03/1113078855_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b5b6024eedc2ba3ac82cf45e99da6a44.jpg
وخلال استقباله نظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد في العاصمة القاهرة، أوضح عبد العاطي، أن "موقف مصر من الأزمة السورية، استند منذ بدايتها إلى مبادئ ثابتة، تقوم على دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وتماسك نسيجها الوطني"، بحسب الموقع الإلكتروني للخارجية المصرية.وجدد عبد العاطي، التأكيد على "دعم مصر لتطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مع التشديد على ضرورة احترام السيادة السورية ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، إلى جانب أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية".كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، بما يضمن أن تكون سوريا عاملًا للاستقرار في المنطقة".كما طالب بضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مجددًا موقف مصر الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية.ووفقا للخارجية المصرية، شملت المباحثات أيضًا مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، إلى جانب بحث الأوضاع في لبنان، حيث شدد الجانبان، على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب اتساع رقعة الصراعات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وقال الشرع، خلال لقائه وفدًا من رجال الأعمال المصريين، إن "العلاقة السورية المصرية ليست ترفًا وإنما هي واجبة، وينبغي أن تكون المسافة صحية، والحقيقة عبر كل التاريخ كان التكامل السوري المصري دائمًا شيئًا أساسيًا لاستقرار المنطقة وتكاملها الاقتصادي، وكذلك لاستقرار الأمن الإستراتيجي".
https://sarabic.ae/20250927/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-السوري-يجب-استعادة-سوريا-لدورها-داخل-محيطها-العربي-والإقليمي-1105322537.html
https://sarabic.ae/20260131/مصر-تأمل-أن-يمهد-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-سوريا-لحل-سياسي-شامل-1109833024.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/03/1113078855_149:0:1185:777_1920x0_80_0_0_1e0903f0f417354937c909bb843ba319.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا

14:02 GMT 03.05.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في القاهرة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على عمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية التي تجمع مصر وسوريا، مشيرًا إلى أن "هذا الإرث المشترك يعكس تلاقي إرادة الشعبين الشقيقين عبر مختلف المراحل التاريخية".
وخلال استقباله نظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد في العاصمة القاهرة، أوضح عبد العاطي، أن "موقف مصر من الأزمة السورية، استند منذ بدايتها إلى مبادئ ثابتة، تقوم على دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وتماسك نسيجها الوطني"، بحسب الموقع الإلكتروني للخارجية المصرية.
وجدد عبد العاطي، التأكيد على "دعم مصر لتطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، مع التشديد على ضرورة احترام السيادة السورية ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، إلى جانب أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي
27 سبتمبر 2025, 09:08 GMT
كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، بما يضمن أن تكون سوريا عاملًا للاستقرار في المنطقة".

إقليميًا، أعرب عبد العاطي عن رفض بلاده لانتهاكات إسرائيل للسيادة السورية، مؤكدًا إدانة مصر الكاملة لهذه الممارسات، ورفضها لأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة في سوريا، لاحتلال مزيد من الأراضي أو تقويض أمنها واستقرارها.

كما طالب بضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مجددًا موقف مصر الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية.
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
مصر تأمل أن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لحل سياسي شامل
31 يناير, 08:55 GMT
ووفقا للخارجية المصرية، شملت المباحثات أيضًا مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، إلى جانب بحث الأوضاع في لبنان، حيث شدد الجانبان، على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب اتساع رقعة الصراعات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن العلاقة السورية المصرية "ليست ترفًا، وإنما هي واجبة"، مشددًا على أن هذه العلاقة ينبغي أن تقوم على "مسافة صحية".
وقال الشرع، خلال لقائه وفدًا من رجال الأعمال المصريين، إن "العلاقة السورية المصرية ليست ترفًا وإنما هي واجبة، وينبغي أن تكون المسافة صحية، والحقيقة عبر كل التاريخ كان التكامل السوري المصري دائمًا شيئًا أساسيًا لاستقرار المنطقة وتكاملها الاقتصادي، وكذلك لاستقرار الأمن الإستراتيجي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала