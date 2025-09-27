وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-السوري-يجب-استعادة-سوريا-لدورها-داخل-محيطها-العربي-والإقليمي-1105322537.html
وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي
وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، بأنه يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي، وذلك خلال لقائه مع نظيره السوري، أسعد... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T09:08+0000
2025-09-27T09:08+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
مصر
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق، لافتا إلى أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفا أساسيا يعزز الأمن القومي العربي.وجدد عبد العاطي رفض بلاده لما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية"، محذرا من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ رحيل حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".
https://sarabic.ae/20250926/الشرع-التقيت-عظماء-العالم-في-نيويورك-وجميعهم-يقدرون-ما-وصلت-إليه-سوريا-1105312838.html
https://sarabic.ae/20250926/لأول-مرة-منذ-13-عاما-محطة-كهرباء-ضخمة-تعود-للعمل-بكامل-طاقتها-في-سوريا-1105282236.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة

وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي

09:08 GMT 27.09.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، بأنه يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي، وذلك خلال لقائه مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق، لافتا إلى أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفا أساسيا يعزز الأمن القومي العربي.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الشرع: التقيت عظماء العالم في نيويورك وجميعهم يقدرون ما وصلت إليه سوريا
أمس, 20:50 GMT
وجدد عبد العاطي رفض بلاده لما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية"، محذرا من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
لأول مرة منذ 13 عاما... محطة كهرباء ضخمة تعود للعمل بكامل طاقتها في سوريا
أمس, 07:26 GMT
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ رحيل حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".
ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.
ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".
