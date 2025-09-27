https://sarabic.ae/20250927/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-السوري-يجب-استعادة-سوريا-لدورها-داخل-محيطها-العربي-والإقليمي-1105322537.html

وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي

وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، بأنه يجب استعادة سوريا لدورها داخل محيطها العربي والإقليمي، وذلك خلال لقائه مع نظيره السوري، أسعد... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T09:08+0000

2025-09-27T09:08+0000

2025-09-27T09:08+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

مصر

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق، لافتا إلى أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفا أساسيا يعزز الأمن القومي العربي.وجدد عبد العاطي رفض بلاده لما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية"، محذرا من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي، إن "مليون لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم خلال الأشهر التسعة الماضية، منذ رحيل حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024".ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها تعكس آمالاً كبيرة لدى السوريين ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن العائدين يواجهون تحديات جسيمة، أبرزها دمار البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وقلّة فرص العمل، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق.ونقل البيان عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قوله: "لقد عانى السوريون كثيراً خلال السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأضعف بينهم بحاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة".

https://sarabic.ae/20250926/الشرع-التقيت-عظماء-العالم-في-نيويورك-وجميعهم-يقدرون-ما-وصلت-إليه-سوريا-1105312838.html

https://sarabic.ae/20250926/لأول-مرة-منذ-13-عاما-محطة-كهرباء-ضخمة-تعود-للعمل-بكامل-طاقتها-في-سوريا-1105282236.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة