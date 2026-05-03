منظمة الصحة العالمية: 3 وفيات على متن سفينة سياحية بالأطلسي إثر تفشي فيروس "هانتا"
© AP Photo / Anja Niedringhaus
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 3 وفيات على متن سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي، في ظل تفشي محتمل لفيروس "هانتا"، مع تأكيد حالة إصابة واحدة مخبريًا، ووجود 5 حالات مشتبه بها.
وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن "إجمالي الحالات المتأثرة بلغ 6 أشخاص، توفي 3 منهم، فيما يخضع أحد المصابين للعناية المركزة في جنوب أفريقيا".
24 يناير, 23:00 GMT
وأكدت المنظمة أن "التحقيقات ما تزال جارية، وتشمل إجراء فحوصات مخبرية إضافية ودراسات وبائية، إلى جانب استمرار عمليات التسلسل الجيني للفيروس، مع تقديم الرعاية الطبية والدعم للركاب وأفراد الطاقم".
WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس "هانتا" يرتبط عادة بالتعرض البيئي، مثل ملامسة إفرازات القوارض المصابة، ورغم ندرة انتقاله بين البشر، فإنه قد يسبب أمراضًا تنفسية حادة تستدعي متابعة دقيقة واستجابة طبية متكاملة.
وبحسب المنشور، تنسّق منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء ومشغلي السفينة لتنفيذ عمليات إجلاء طبي لراكبين ظهرت عليهما أعراض، فضلًا عن إجراء تقييم شامل لمخاطر الصحة العامة وتقديم الدعم لبقية الركاب.
كما أعلنت المنظمة إبلاغ نقاط الاتصال الوطنية، وفقًا للوائح الصحية الدولية، تمهيدًا لإصدار بيان رسمي ضمن "أخبار تفشي الأمراض" لإطلاع الجمهور على تطورات الوضع.