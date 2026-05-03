https://sarabic.ae/20260503/موسكو-المؤسسات-الدولية-تغض-الطرف-عن-جرائم-نظام-كييف-بحق-الصحفيين-الروس-1113072685.html

موسكو: المؤسسات الدولية تغض الطرف عن جرائم نظام كييف بحق الصحفيين الروس

موسكو: المؤسسات الدولية تغض الطرف عن جرائم نظام كييف بحق الصحفيين الروس

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستواصل مطالبة المؤسسات الدولية برد جاد على كل جريمة ارتكبتها السلطات... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T06:54+0000

2026-05-03T06:54+0000

2026-05-03T06:54+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103852/75/1038527528_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_d349837dbcae328f1a96df2da3fc4e0c.jpg

وأوضحت زاخاروفا، في بيان نشرته الخارجية الروسية، أن "الهجوم الصارخ الذي يشنه الغرب على مبادئ المجتمع الديمقراطي السليم وحقوق الإنسان الأساسية يتم وسط صمت مطبق من الهيئات الدولية المعنية مثل اليونسكو، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يكمن واجبها وسبب وجودها في منع مثل هذه الأعمال".وأضافت زاخاروفا: "باستثناءات نادرة، يفضلون تجاهل جرائم القتل والاعتداءات المتعمدة على الصحفيين المحليين ومراسلي الحرب، ويكتفون عادةً بتصريحات جوفاء وكلام فارغ، أما نحن، فلن نسمح لهم بدفن رؤوسهم في الرمال في محاولة لحماية قطاع الطرق الأوكرانيين وداعميهم الغربيين، وسنواصل سعينا الحثيث للحصول على رد فعال على كل جريمة أو هجوم إرهابي ضد المواطنين الروس".وفي بيان صادر بمناسبة يوم الصحافة الروسية، أشارت زاخاروفا إلى أن عشرات الصحفيين الروس دفعوا حياتهم ثمنًا لقناعاتهم، بعد أن سقطوا ضحايا لهجمات مقصودة نفذتها وحدات أوكرانية على خطوط المواجهة أو عبر عمليات تخريبية بعيدا عن الجبهات.وأكدت زاخاروفا أن مرتكبي هذه الجرائم ومن يقفون خلفهم، إضافة إلى الجهات الغربية الداعمة لكييف، سيحاسبون على هذه الأعمال، وكذلك على جرائم أخرى طالت مدنيين، مشددة على أن القانون الدولي يصنّف العاملين في وسائل الإعلام ضمن فئة المدنيين.رئيس اتحاد الصحفيين الروس: القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف صحفيينا بشكل مباشر

https://sarabic.ae/20260501/صحفي-روسي-ازدواجية-المعايير-في-أوروبا-تكشف-نفاقهم-تجاه-فلسطين-1113039698.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم