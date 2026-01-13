موسكو: زيلينسكي لن يفلت من المسؤولية عن قتل الصحفيين الروس

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: زيلينسكي لن يفلت من المسؤولية عن قتل الصحفيين الروس
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن نظام فلاديمير زيلينسكي وداعميه الغربيين، لن يتمكنوا من الإفلات من المسؤولية عن مقتل الصحفيين والمراسلين الحربيين الروس.
وفي بيان صادر بمناسبة يوم الصحافة الروسية، أشارت زاخاروفا إلى أن عشرات الصحفيين الروس دفعوا حياتهم ثمنًا لقناعاتهم، بعد أن سقطوا ضحايا لهجمات مقصودة نفذتها وحدات أوكرانية على خطوط المواجهة أو عبر عمليات تخريبية بعيدا عن الجبهات.

وأكدت زاخاروفا أن مرتكبي هذه الجرائم ومن يقفون خلفهم، إضافة إلى الجهات الغربية الداعمة لكييف، سيحاسبون على هذه الأعمال، وكذلك على جرائم أخرى طالت مدنيين، مشددة على أن القانون الدولي يصنّف العاملين في وسائل الإعلام ضمن فئة المدنيين.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
11 يناير, 12:43 GMT
وأضافت زاخاروفا أن الصحفيين الروس يواجهون، في ظل ما وصفته بـ"العدوان الإعلامي الغربي"، حملات تضليل واسعة ضد روسيا، إلا أنهم يواصلون التصدي للأخبار الزائفة وكسر الحصار الإعلامي المفروض على البلاد، مع توسع جمهورهم حتى في الدول، التي تضيّق على أي صوت مخالف.
كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الروسية في الخارج، يتعرضون لضغوط كبيرة من سلطات دول غير صديقة، شملت مظاهر تمييز ومضايقات وتهديدات تمسّ سلامتهم وحياتهم.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس بشكل مباشر أثناء تغطيتهم للأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وقال سولوفيوف لـ"سبوتنيك"، إن مسلحين من القوات الأوكرانية، بمن فيهم قناصة ومشغلو طائرات مسيّرة من طراز " إف بي في"، يلاحقون الصحفيين الروس بشكل متعمّد، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ"قائمة أسعار مقابل قتلهم".
وأوضح سولوفيوف أن "الصحفيين الغربيين، الذين يتواجدون أحيانًا على خطوط المواجهة، يفضّلون الاعتماد على مراسلين محليين لتجنب تعريض حياتهم للخطر".
وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين الروس أن "المراسلين الغربيين، عند دخولهم مناطق القتال، يرتدون سترات تحمل كلمة "صحافة"، لعلمهم بأن الجنود الروس لا يستهدفون الصحفيين".
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال
