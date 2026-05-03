نجم مصري واعد يتألق بـ"هاتريك" لبرشلونة في الدوري الإسباني للشباب
قدّم النجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم، أداءً لافتًا مع فريق شباب برشلونة لكرة القدم، خلال مواجهة مع فريق مونتكارلو، اليوم الأحد، بعدما سجّل 3 أهداف... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T16:52+0000
قدّم النجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم، أداءً لافتًا مع فريق شباب برشلونة لكرة القدم، خلال مواجهة مع فريق مونتكارلو، اليوم الأحد، بعدما سجّل 3 أهداف (هاتريك)، في الجولة الـ30 والأخيرة من المجموعة الثالثة بالدوري الإسباني للشباب.
وافتتح نيل فيسينس، التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة، قبل أن يبدأ حمزة عبد الكريم
، مهرجان أهدافه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 27، وفقًا لمواقع رياضية.
وواصل المهاجم الشاب تألقه بإحراز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بـ4 أهداف دون رد.
وجاءت أهداف عبد الكريم
الثلاثة جميعها من ضربات رأسية.
وكان حمزة عبد الكريم، انضم إلى صفوف نادي برشلونة
الإسباني، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الأهلي المصري حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.