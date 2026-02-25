https://sarabic.ae/20260225/برشلونة-يبعث-رسالة-إلى-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-1110752183.html
برشلونة يبعث رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم
برشلونة يبعث رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من إدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا، مساء اليوم الأربعاء، أفاد من خلاله بأنه تلقى إخطارا رسميا من إدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم يفيد بضرورة عودته إلى صفوف "الفريق الكتالوني".وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الأول من فبراير/شباط الجاري، على سبيل الإعارة قادما من نادي الأهلي المصري حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.وقال الاتحاد المصري "إن منتخب مصر لفئة الشباب، استدعى حمزة عبد الكريم في وقت سابق إلى معسكر "الفراعنة" لمواليد 2007 المقام في مركز المنتخبات الوطنية وبمجرد وصول اللاعب وقبل الانتظام في المعسكر وصل خطاب الاستدعاء من برشلونة".وأشار إلى أن "نادي برشلونة طلب عودة لاعبه الشاب بسبب أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد حمزة عبد الكريم بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق المطلوبة والانتظام في تدريبات الفريق الكتالوني لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".ويعد حمزة عبد الكريم، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر وفريق الأهلي للشباب، مما دفع نادي برشلونة لإبرام هذه الصفقة لتعزيز خط وسطه بالمواهب الشابة.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا، مساء اليوم الأربعاء، أفاد من خلاله بأنه تلقى إخطارا رسميا من إدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم يفيد بضرورة عودته إلى صفوف "الفريق الكتالوني".
وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الأول من فبراير/شباط الجاري، على سبيل الإعارة قادما من نادي الأهلي المصري حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.
وقال الاتحاد المصري "إن منتخب مصر لفئة الشباب، استدعى حمزة عبد الكريم في وقت سابق إلى معسكر "الفراعنة" لمواليد 2007 المقام في مركز المنتخبات الوطنية وبمجرد وصول اللاعب وقبل الانتظام في المعسكر وصل خطاب الاستدعاء من برشلونة".
وأشار إلى أن "نادي برشلونة
طلب عودة لاعبه الشاب بسبب أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد حمزة عبد الكريم بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق المطلوبة والانتظام في تدريبات الفريق الكتالوني لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".
ولفت البيان إلى أن مدرب منتخب مصر لفئة الشباب، وائل رياض، وافق على عودة عبد الكريم إلى نادي برشلونة، لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات الرسمية.
ويعد حمزة عبد الكريم، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية
، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر وفريق الأهلي للشباب، مما دفع نادي برشلونة لإبرام هذه الصفقة لتعزيز خط وسطه بالمواهب الشابة.