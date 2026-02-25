برشلونة يبعث رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
برشلونة يبعث رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم

18:18 GMT 25.02.2026
© AP Photoاللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة
اللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من إدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم.
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا، مساء اليوم الأربعاء، أفاد من خلاله بأنه تلقى إخطارا رسميا من إدارة نادي برشلونة الإسباني بشأن اللاعب حمزة عبد الكريم يفيد بضرورة عودته إلى صفوف "الفريق الكتالوني".
وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الأول من فبراير/شباط الجاري، على سبيل الإعارة قادما من نادي الأهلي المصري حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.
نادي برشلونة الإسباني يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
مجتمع
صفقة تاريخية... برشلونة يعلن ضم المصري حمزة عبد الكريم
1 فبراير, 13:47 GMT
وقال الاتحاد المصري "إن منتخب مصر لفئة الشباب، استدعى حمزة عبد الكريم في وقت سابق إلى معسكر "الفراعنة" لمواليد 2007 المقام في مركز المنتخبات الوطنية وبمجرد وصول اللاعب وقبل الانتظام في المعسكر وصل خطاب الاستدعاء من برشلونة".
وأشار إلى أن "نادي برشلونة طلب عودة لاعبه الشاب بسبب أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد حمزة عبد الكريم بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق المطلوبة والانتظام في تدريبات الفريق الكتالوني لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".

ولفت البيان إلى أن مدرب منتخب مصر لفئة الشباب، وائل رياض، وافق على عودة عبد الكريم إلى نادي برشلونة، لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات الرسمية.

ويعد حمزة عبد الكريم، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر وفريق الأهلي للشباب، مما دفع نادي برشلونة لإبرام هذه الصفقة لتعزيز خط وسطه بالمواهب الشابة.
