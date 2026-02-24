عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"ليس صلاح".. نجم مصري جديد على رادار برشلونة
"ليس صلاح".. نجم مصري جديد على رادار برشلونة

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني وضعت نجما مصريا على قائمة المرشحين للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "سبورت"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عملية التخطيط في نادي برشلونة بقيادة ديكو، حددت بالتنسيق مع المدرب الألماني هانزي فليك، المراكز التي يمكن تعزيزها استعدادا للموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة الإسبانية الرياضية أن التعاقد مع مهاجم صريح يعد إحدى الصفقات الاستراتيجية، وربما الأهم على الإطلاق، حيث يدرك النادي الكتالوني أن سوق المهاجمين الصريحين سيكون معقدا للغاية الصيف المقبل، بسبب ندرة اللاعبين من المستوى الرفيع وارتفاع أسعارهم إلى مستويات مبالغ فيها في الوقت الراهن.
وأوضحت الصحيفة ان خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، المرشح الحلم بالنسبة إلى برشلونة، لكن في النادي الكتالوني يعلمون أن الصفقة ستكون شديدة التعقيد، لذلك تتضمن القائمة بدائل أخرى، ومن بين الأسماء التي تحظى بإعجاب بالغ لديهم، مهاجم مانشستر سيتي، الدولي المصري عمر مرموش، إذ يعتقدون أنه سيتلاءم تماما مع أسلوب فليك.
وقال التقرير: "من بين اللاعبين الذين يتوافقون مع المتطلبات الفنية للنادي الكتالوني، عمر مرموش، حيث تابعه برشلونة باهتمام بالغ خلال فترته مع آينتراخت، إذ تحول إلى أحد أبرز هدافي الدوري الألماني".
وتابعت: "كان مرموش أحد الخيارات المطروحة في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي بعد عامه الثالث في العقد، غير أن النجم المصري انتهى به المطاف بالتوقيع في يناير 2025 لمانشستر سيتي، بقيادة غوارديولا مقابل 75 مليون يورو، وكانت ذلك رهانا واضحا من بيب، الذي رأى في المهاجم ما رآه ديكو أيضا: لاعب قادر على التأقلم مع فريق يعتمد أسلوبا هجوميا واضحا، ويجيد التحرك سواء بوجود المساحات أو من دونها".
فيما نوهت الصحيفة إلى أن "مرموش اصطدم بصعوبة انتزاع مكان أساسي، في ظل عدم المساس بإرلينغ هالاند، ومع ذلك قدم النجم المصري مستويات جيدة كلما شارك بديلا.
ولفتت إلى أنه قد يوافق مانشستر سيتي على بيعه بأقل من 75 مليون يورو التي دفعها قبل عام.
ويحظى عمر مرموش بإعجاب في برشلونة وكذلك لدى فليك، الذي يمتلك تقارير فنية واحترافية إيجابية جدا عن اللاعب المصري منذ فترته في الدوري الألماني، ويعتقدون أنه يتوافق مع مواصفات المهاجم المتحرك، صاحب المهارة، والقادر على اللعب الجماعي وتسجيل الأهداف، الذي يبحثون عنه.
