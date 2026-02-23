https://sarabic.ae/20260223/لابورتا-تعيين-ريال-مدريد-للحكام-منذ-70-عاماً-أكبر-فضيحة-في-التاريخ-1110669089.html
لابورتا: تعيين ريال مدريد للحكام منذ 70 عاماً "أكبر فضيحة في التاريخ"
لابورتا: تعيين ريال مدريد للحكام منذ 70 عاماً "أكبر فضيحة في التاريخ"
يستعد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، لإصدار كتابه الجديد بعنوان "هكذا أنقذنا برشلونة" يوم الإثنين المقبل، حيث سيعرض من خلاله تفاصيل فترة رئاسته الثانية... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتناول لابورتا في الكتاب كيفية التعامل مع الأزمة المالية التي كادت تعصف بالنادي، مشيرًا إلى الحلول الابتكارية التي اتخذها لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك الطرق التي ساعدت في إعادة ترتيب الأمور المالية للنادي بعد سنوات من الفوضى.كما يسلط لابورتا الضوء على بعض القرارات الكبرى التي اتخذها خلال فترة رئاسته، مثل رحيل اللاعبين البارزين ليونيل ميسي ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية "السوبر ليغ" التي أثارت جدلًا واسعًا في كرة القدم العالمية.وفيما يتعلق بقضية نيغريرا، صرح لابورتا في كتابه، أنه "لا يوجد دليل قاطع على أن المبالغ التي دفعها النادي لشركات مرتبطة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق كانت قد أثرت على تعيينات الحكام أو غيرت نتائج المباريات".كما دافع عن النادي قائلاً: "أدعو كل من يتهمنا بالفساد التحكيمي إلى تحديد المباراة أو الهدف أو المجاملة التي حصلنا عليها نتيجة لهذه المشورة".وأشار إلى أن هؤلاء هم الذين كانوا يُعينون الحكام في مباريات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، معتبرا هذا الوضع "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية".ومن خلال الكتاب، يرفض لابورتا الاتهامات التي طالته، مؤكدًا أن برشلونة كان دائمًا يسعى للعدالة والشفافية.
لابورتا: تعيين ريال مدريد للحكام منذ 70 عاماً "أكبر فضيحة في التاريخ"
يستعد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، لإصدار كتابه الجديد بعنوان "هكذا أنقذنا برشلونة" يوم الإثنين المقبل، حيث سيعرض من خلاله تفاصيل فترة رئاسته الثانية للنادي، التي شهدت تحديات مالية كبيرة.
"ماركا" الإسبانية، يتناول لابورتا في الكتاب كيفية التعامل مع الأزمة المالية التي كادت تعصف بالنادي، مشيرًا إلى الحلول الابتكارية التي اتخذها لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك الطرق التي ساعدت في إعادة ترتيب الأمور المالية للنادي بعد سنوات من الفوضى.
كما يسلط لابورتا الضوء على بعض القرارات الكبرى التي اتخذها خلال فترة رئاسته، مثل رحيل اللاعبين البارزين ليونيل ميسي ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية "السوبر ليغ" التي أثارت جدلًا واسعًا في كرة القدم العالمية.
وفيما يتعلق بقضية نيغريرا، صرح لابورتا في كتابه، أنه "لا يوجد دليل قاطع على أن المبالغ التي دفعها النادي لشركات مرتبطة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق كانت قد أثرت على تعيينات الحكام أو غيرت نتائج المباريات".
كما دافع عن النادي قائلاً: "أدعو كل من يتهمنا بالفساد التحكيمي إلى تحديد المباراة أو الهدف أو المجاملة التي حصلنا عليها نتيجة لهذه المشورة".
وفيما يخص تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الذي وصف قضية نيغريرا بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، رد لابورتا قائلاً: "على مدار سبعين عامًا، كان رؤساء لجان الحكام في إسبانيا من مشجعي ريال مدريد، بما في ذلك اللاعبين والمديرين السابقين للنادي".
وأشار إلى أن هؤلاء هم الذين كانوا يُعينون الحكام في مباريات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، معتبرا هذا الوضع "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية".
ومن خلال الكتاب، يرفض لابورتا الاتهامات التي طالته، مؤكدًا أن برشلونة كان دائمًا يسعى للعدالة والشفافية.