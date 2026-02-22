https://sarabic.ae/20260222/برشلونة-يعتلي-صدارة-الدوري-الإسباني-بعد-فوزه-على-ليفانتي-1110643758.html
برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي
برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي
انتزع برشلونة صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد بعدما تغلب على ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.
وافتتح مارك بيرنال التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز فرينكي دي يونغ النتيجة في الدقيقة 32، ثم اختتم فيرمين لوبيز الثلاثية عند الدقيقة 81، ليؤكد تفوق الفريق الكتالوني.وكان برشلونة قد فقد الصدارة في الجولة الماضية بعد سقوطه أمام جيرونا 1-2، ما أتاح لريال مدريد اعتلاء القمة مؤقتًا. وعقب اللقاء، عبر بيرنال عن سعادته بالانتصار، مؤكدًا أن الهدف المبكر ساعد الفريق على استعادة هدوئه وبناء الثقة، خاصة بعد الفرصة التي سنحت لليفانتي في الدقائق الأولى من المباراة.
