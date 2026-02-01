عربي
صفقة تاريخية... برشلونة يعلن ضم المصري حمزة عبد الكريم
صفقة تاريخية... برشلونة يعلن ضم المصري حمزة عبد الكريم
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال برشلونة، عبر حصابه على منصة "إكس"، إنه توصل مع الأهلي المصري إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.وفي أول تعليق له قال حمزة: "أنا سعيد جدًا بأنني في ناد كبير كبرشلونة، وأتمنى المشاركة على أرض الملعب مباشرة"، مضيفا: "طموحي أن أبقى موجودا في الفريق الأول قريبًا، وأبذل كل مجهودي للظهور بشكل مميز".ويعد حمزة عبد الكريم، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر و فريق الأهلي للشباب، مما دفع نادي برشلونة لإبرام هذه الصفقة لتعزيز خط وسطه بالمواهب الشابة.ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.
نادي الأهلي, نادي برشلونة, رياضة, منوعات
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.
وقال برشلونة، عبر حصابه على منصة "إكس"، إنه توصل مع الأهلي المصري إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.
وفي أول تعليق له قال حمزة: "أنا سعيد جدًا بأنني في ناد كبير كبرشلونة، وأتمنى المشاركة على أرض الملعب مباشرة"، مضيفا: "طموحي أن أبقى موجودا في الفريق الأول قريبًا، وأبذل كل مجهودي للظهور بشكل مميز".
ويعد حمزة عبد الكريم، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر و فريق الأهلي للشباب، مما دفع نادي برشلونة لإبرام هذه الصفقة لتعزيز خط وسطه بالمواهب الشابة.
ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.
