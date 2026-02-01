صفقة تاريخية... برشلونة يعلن ضم المصري حمزة عبد الكريم
© Photoنادي برشلونة الإسباني يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي
© Photo
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.
وقال برشلونة، عبر حصابه على منصة "إكس"، إنه توصل مع الأهلي المصري إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.
نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم لفريق @FCBarcelonaB حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم. pic.twitter.com/Pk29GBgycA— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 1, 2026
وفي أول تعليق له قال حمزة: "أنا سعيد جدًا بأنني في ناد كبير كبرشلونة، وأتمنى المشاركة على أرض الملعب مباشرة"، مضيفا: "طموحي أن أبقى موجودا في الفريق الأول قريبًا، وأبذل كل مجهودي للظهور بشكل مميز".
🔊🎙 Les primeres paraules de Hamza Abdelkarim com a nou jugador del Barça Atlètic— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) February 1, 2026
💙❤ pic.twitter.com/HQcp9F6QdX
ويعد حمزة عبد الكريم، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب مصر و فريق الأهلي للشباب، مما دفع نادي برشلونة لإبرام هذه الصفقة لتعزيز خط وسطه بالمواهب الشابة.
ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.