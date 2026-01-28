جرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260128/جرذ-في-ملعب-كامب-نو-يشعل-السخرية-ويثير-الجدل-قبل-مواجهة-برشلونة-وكوبنهاغنفيديو--1109740736.html
جرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن...فيديو
جرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن...فيديو
سبوتنيك عربي
أثار رصد جرذ يتجول على أرضية ملعب "كامب نو" قبل انطلاق مباراة برشلونة أمام إف سي كوبنهاغن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، جدلا واسعا... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T20:32+0000
2026-01-28T20:32+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109740854_0:40:392:261_1920x0_80_0_0_05114399c43c08a199bb59889ef0f385.jpg
ونقلت قنوات تلفزيونية رياضية الأجواء التي سبقت اللقاء، حيث التقطت كاميراتها مشاهد لجرذ يتحرك بحرية على أطراف أرضية الملعب، قبل أن ينتشر المقطع بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتداوله وسائل إعلام إسبانية وعالمية. وتفاعل عدد كبير من جماهير كرة القدم مع الواقعة، معربين عن دهشتهم من حدوث مثل هذا المشهد داخل ملعب بحجم وتاريخ "كامب نو". ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها "كامب نو" لانتقادات لاذعة، إذ سبق أن أثارت صور لبرك مياه داخل الملعب خلال مباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو موجة سخرية مماثلة، بعدما أظهرت تسرب كميات كبيرة من المياه عبر المدرجات والممرات الداخلية.لحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديو"كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109740854_29:0:377:261_1920x0_80_0_0_b6111b81c958bbcac9a25d93e29fc169.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن

جرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن...فيديو

20:32 GMT 28.01.2026
© Photo / xجرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن
جرذ في ملعب كامب نو يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أثار رصد جرذ يتجول على أرضية ملعب "كامب نو" قبل انطلاق مباراة برشلونة أمام إف سي كوبنهاغن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، جدلا واسعا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت قنوات تلفزيونية رياضية الأجواء التي سبقت اللقاء، حيث التقطت كاميراتها مشاهد لجرذ يتحرك بحرية على أطراف أرضية الملعب، قبل أن ينتشر المقطع بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتداوله وسائل إعلام إسبانية وعالمية.

وأثار الفيديو تساؤلات وانتقادات حول مدى جاهزية الملعب لاستقبال المباريات والجماهير، خاصة في ظل أعمال التحديث الجارية. ووفقا لتقارير صحفية، يُعزى ظهور الجرذ إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الناتجة عن الأمطار الأخيرة، ما ساهم في انتشار القوارض داخل محيط الملعب، وأثار مخاوف بشأن النظافة وسلامة اللاعبين والمشجعين.

وتفاعل عدد كبير من جماهير كرة القدم مع الواقعة، معربين عن دهشتهم من حدوث مثل هذا المشهد داخل ملعب بحجم وتاريخ "كامب نو".
يُذكر أن الملعب مغلق منذ مايو 2023 ضمن مشروع ضخم للتجديد يمتد حتى نهاية 2025، على أن تُستكمل الأشغال بشكل كامل بحلول عام 2027، رغم استمرار الأعمال في بعض أجزائه حاليا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها "كامب نو" لانتقادات لاذعة، إذ سبق أن أثارت صور لبرك مياه داخل الملعب خلال مباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو موجة سخرية مماثلة، بعدما أظهرت تسرب كميات كبيرة من المياه عبر المدرجات والممرات الداخلية.
لحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديو
"كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала