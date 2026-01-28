جرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن...فيديو
© Photo / xجرذ في ملعب "كامب نو" يشعل السخرية ويثير الجدل قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاغن
© Photo / x
تابعنا عبر
أثار رصد جرذ يتجول على أرضية ملعب "كامب نو" قبل انطلاق مباراة برشلونة أمام إف سي كوبنهاغن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، جدلا واسعا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت قنوات تلفزيونية رياضية الأجواء التي سبقت اللقاء، حيث التقطت كاميراتها مشاهد لجرذ يتحرك بحرية على أطراف أرضية الملعب، قبل أن ينتشر المقطع بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتداوله وسائل إعلام إسبانية وعالمية.
وأثار الفيديو تساؤلات وانتقادات حول مدى جاهزية الملعب لاستقبال المباريات والجماهير، خاصة في ظل أعمال التحديث الجارية. ووفقا لتقارير صحفية، يُعزى ظهور الجرذ إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الناتجة عن الأمطار الأخيرة، ما ساهم في انتشار القوارض داخل محيط الملعب، وأثار مخاوف بشأن النظافة وسلامة اللاعبين والمشجعين.
¡Pequeño problema en el Camp Nou! 🫣🐀— TNT Sports México (@tntsportsmex) January 27, 2026
Captamos unas invitadas que seguro no se querían perder la #BenditaChampions. 😱
📲 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTvG44#TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/HQgjJJQozu
وتفاعل عدد كبير من جماهير كرة القدم مع الواقعة، معربين عن دهشتهم من حدوث مثل هذا المشهد داخل ملعب بحجم وتاريخ "كامب نو".
يُذكر أن الملعب مغلق منذ مايو 2023 ضمن مشروع ضخم للتجديد يمتد حتى نهاية 2025، على أن تُستكمل الأشغال بشكل كامل بحلول عام 2027، رغم استمرار الأعمال في بعض أجزائه حاليا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها "كامب نو" لانتقادات لاذعة، إذ سبق أن أثارت صور لبرك مياه داخل الملعب خلال مباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو موجة سخرية مماثلة، بعدما أظهرت تسرب كميات كبيرة من المياه عبر المدرجات والممرات الداخلية.