الدفاع الجوي الروسي يعلن تدمير مئات المسيرات الأوكرانية وخسائر بشرية خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إسقاط 507 طائرات مسيّرة أوكرانية، إلى جانب اعتراض 8 قنابل جوية... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا للبيان، تكبدت القوات الأوكرانية نحو 1240 قتيلًا وجريحًا على مختلف محاور القتال، مع تسجيل أعلى الخسائر في مناطق المواجهات النشطة شرقًا وجنوبًا. كما أشارت موسكو إلى أن ضرباتها استهدفت مواقع عسكرية تشمل مستودعات ذخيرة، ومنشآت لإطلاق المسيّرات، إضافة إلى مواقع تمركز مؤقتة للقوات.ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة استخدام الطائرات دون طيار في الحرب، حيث أصبحت المسيّرات أداة أساسية لدى الطرفين، سواء في الهجمات المباشرة أو في استهداف العمق اللوجستي والعسكري.ويرى مراقبون أن هذا النمط يعكس تحولًا متزايدًا نحو حرب استنزاف تعتمد على التكنولوجيا المنخفضة التكلفة، في وقت تواصل فيه أنظمة الدفاع الجوي القيام بدور حاسم في الحد من تأثير هذه الهجمات.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن السيطرة على ما لا يقل عن 10 بلدات شرقي وشمالي أوكرانيا خلال أسبوع واحد، وأكدت سيطرة وحدات من مجموعة "الشمال" على بلدة ميروبوليه في سومي، وعلى بلدة بوكاليانويه في خاركوف. كما ذكرت أن القوات أنهت شهر أبريل/نيسان، بالسيطرة على بلدتي كورتشاكيفكا في سومي ونوفوليكساندريفكا في دونيتسك، مع الإشارة إلى تحقيق تقدم على مختلف محاور القتال.

