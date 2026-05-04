المسيرة الأمريكية "إم كيو-4 سي ترايتون" ترصد أجواء الخليج العربي
سبوتنيك عربي
استنادًا إلى بيانات تتبّع الطيران، حلّقت طائرة استطلاع أمريكية دون طيار من طراز "إم كيو-4 سي ترايتون" تابعة للبحرية الأمريكية فوق الخليج العربي، اليوم الاثنين،... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T09:40+0000
استنادًا إلى بيانات تتبّع الطيران، حلّقت طائرة استطلاع أمريكية دون طيار من طراز "إم كيو-4 سي ترايتون" تابعة للبحرية الأمريكية فوق الخليج العربي، اليوم الاثنين، وذلك عقب إعلان واشنطن عن عملية تهدف إلى مساعدة السفن المحاصرة على مغادرة مضيق هرمز.
وبحسب البيانات، فعّلت الطائرة
، التي تنتجها شركة “نورثروب غرومان”، جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، قرابة الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت موسكو، أثناء تحليقها على ارتفاع يقارب 10 كيلومترات فوق الأردن.
وفي حوالي الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت موسكو، غادرت الطائرة، التي تحمل رمز النداء "OVRLD1"، السواحل السعودية، لتواصل تحليقها فوق الخليج العربي ضمن منطقة تنفذ فيها دوريات منتظمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، مساء الأحد، إطلاق عملية "مشروع الحرية
" لمساعدة السفن المحاصرة في مضيق هرمز على المغادرة، مشيرًا إلى أن هذه السفن تعود لدول لا صلة لها بالتوتر القائم بين واشنطن وطهران.