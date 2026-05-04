"سنتكوم": دعم مشروع استعادة الملاحة بمضيق هرمز سيتضمن مدمرات وطائرات و15 ألف عسكري
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الاثين، أن الدعم العسكري الأمريكي في إطار عملية "مشروع الحرية"، لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز، سيتضمن مدمرات...
02:00 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 02:56 GMT 04.05.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الاثين، أن الدعم العسكري الأمريكي في إطار عملية "مشروع الحرية"، لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز، سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرات و15 ألف جندي.
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: " سيتضمن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة متعددة المهام، و15 ألف جندي".
وفي وقت سابق يوم الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية عسكرية تحت اسم "مشروع الحرية" تهدف إلى تحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال ترامب إن العديد من الدول التي لا تشارك في النزاع طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة حاليا في المضيق. وأوضح أن هذه السفن "تعاني من نقص حاد في المؤن الغذائية وفي سائر المستلزمات الضرورية التي تقتضيها إقامة الأطقم على متن السفن في ظروف صحية وملائمة".
وأضاف أن هذه الدول أبلغت الولايات المتحدة بأن سفنها "لن تعود إلى المنطقة إلا حينما يصبح الممر آمنا للملاحة". وأشار إلى أنه أبلغ هذه الدول بأن واشنطن "ستتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة".
وأفاد ترامب بأن العملية، التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، ستنطلق صباح يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. ووصف المبادرة بأنها "لفتة إنسانية تأتي باسم الولايات المتحدة، ودول الشرق الأوسط، وبشكل خاص باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الغرض من هذه العملية هو "تحرير أشخاص وشركات ودول لم تقترف أي خطأ على الإطلاق"، مؤكدا أنهم "مجرد ضحايا للظروف الراهنة".
وأكد في بيانه أن ممثليه يجرون حاليا "مناقشات إيجابية للغاية مع الجانب الإيراني"، معربا عن اعتقاده بأن هذه المناقشات "قد تفضي إلى نتائج إيجابية جدا تعود بالنفع على الجميع".