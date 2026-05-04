https://sarabic.ae/20260504/مئة-ألف-شاب-من-191-دولة-يتقدمون-بطلبات-للمشاركة-في-مهرجان-الشباب-الدولي-2026-في-يكاترينبورغ-1113111308.html

مئة ألف شاب من 191 دولة يتقدمون بطلبات للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026 في يكاترينبورغ

مئة ألف شاب من 191 دولة يتقدمون بطلبات للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026 في يكاترينبورغ

سبوتنيك عربي

اختتمت التسجيلات الرئيسية للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر /أيلول 2026، وسيجمع... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T15:16+0000

2026-05-04T15:16+0000

2026-05-04T15:16+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

مهرجان الشباب العالمي 2024

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113109002_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a54a3acaf574ee5ead27d414585dccd0.jpg

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو: "من المهم أن يُعقد هذا الحوار الدولي في بلدنا، حيث تتاح، بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، فرص واسعة لتحقيق الذات لدى الشباب"، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاما، من روسيا وخارجها، كانوا مؤهلين للتقدم للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026.وفي السياق ذاته، أكد غريغوري غوروف، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب، أن "40,231 طلبا قد تم تقديمه من داخل روسيا، بينما أكثر من 62,000 طلب من قارات متعددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".وأكد دميتري إيفانوف، المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي، أن روسيا سترحب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم بانفتاح واحترام، وستوفر جميع الظروف اللازمة لحوار ثقافي هادف وصادق وموحد حقاً.وسيتم تقييم الطلبات من قبل الخبراء لاختيار أفضل 10,000 مرشح بناء على تجاربهم المهنية في مجالات متعددة، كما سيكون هناك فرصة للتسجيل الاحتياطي للمشاركين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الرئيسية. وفي السياق ذاته، كان مهرجان الشباب العالمي قد أُقيم في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار 2024 في مدينة سيريوس، وذلك وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهادف إلى تطوير التعاون الدولي في مجال الشباب. وشارك في ذلك المهرجان 20 ألف قائد شاب من 190 دولة.كما عُقد في عام 2025 ملتقى مهرجان الشباب العالمي في مدينة نيجني نوفغورود، وجمع 2000 شاب وشابة من 120 دولة، في إطار مواصلة تعزيز التواصل الدولي بين الشباب وتبادل الخبرات.معرض العقارات الدولي يستقطب مطورين من جميع أنحاء العالم إلى منتدى قازانمدينة قازان تستضيف منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" السنوي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مهرجان الشباب العالمي 2024