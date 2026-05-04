مئة ألف شاب من 191 دولة يتقدمون بطلبات للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026 في يكاترينبورغ

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مئة ألف شاب من 191 دولة يتقدمون بطلبات للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026 في يكاترينبورغ
سبوتنيك عربي
اختتمت التسجيلات الرئيسية للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر /أيلول 2026، وسيجمع... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
مهرجان الشباب العالمي 2024
مئة ألف شاب من 191 دولة يتقدمون بطلبات للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026 في يكاترينبورغ

15:16 GMT 04.05.2026
© Photo / International Youth Festival
اختتمت التسجيلات الرئيسية للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر /أيلول 2026، وسيجمع هذا الحدث الدولي الضخم مئة ألف شاب من جميع أنحاء العالم، بهدف بناء حوار مفتوح وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو: "من المهم أن يُعقد هذا الحوار الدولي في بلدنا، حيث تتاح، بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، فرص واسعة لتحقيق الذات لدى الشباب"، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاما، من روسيا وخارجها، كانوا مؤهلين للتقدم للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026.
وفي السياق ذاته، أكد غريغوري غوروف، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب، أن "40,231 طلبا قد تم تقديمه من داخل روسيا، بينما أكثر من 62,000 طلب من قارات متعددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".

وأظهرت البيانات أن مدينة موسكو تصدرت قائمة المدن الروسية التي تقدمت بأكبر عدد من الطلبات، تلتها مقاطعة سفيردلوفسك التي ستستضيف المهرجان في مدينة يكاترينبورغ، كما تميزت الدول مثل الجزائر، باكستان، والبرازيل بأعلى عدد من الطلبات الدولية، كما شملت قائمة الدول العشر الأولى المغرب وأوزبكستان والهند وإندونيسيا وقيرغيزستان وفيتنام وليبيا.

وأكد دميتري إيفانوف، المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي، أن روسيا سترحب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم بانفتاح واحترام، وستوفر جميع الظروف اللازمة لحوار ثقافي هادف وصادق وموحد حقاً.

وسيشمل المهرجان برامج مخصصة للأطفال، حيث سيتم تنظيم برنامج خاص للفئة العمرية من 14 إلى 17 عاما، يتضمن أكثر من 13,000 طلب مشاركة، من بينها 5,000 طلب من خارج روسيا، وستشكل هذه البرامج فرصة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل التعليم والرياضة والفنون.

وسيتم تقييم الطلبات من قبل الخبراء لاختيار أفضل 10,000 مرشح بناء على تجاربهم المهنية في مجالات متعددة، كما سيكون هناك فرصة للتسجيل الاحتياطي للمشاركين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الرئيسية.

ويأتي مهرجان الشباب الدولي 2026 ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل بين الشباب حول العالم، وبناء منصات مستدامة للحوار والتواصل.

وفي السياق ذاته، كان مهرجان الشباب العالمي قد أُقيم في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار 2024 في مدينة سيريوس، وذلك وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهادف إلى تطوير التعاون الدولي في مجال الشباب. وشارك في ذلك المهرجان 20 ألف قائد شاب من 190 دولة.
كما عُقد في عام 2025 ملتقى مهرجان الشباب العالمي في مدينة نيجني نوفغورود، وجمع 2000 شاب وشابة من 120 دولة، في إطار مواصلة تعزيز التواصل الدولي بين الشباب وتبادل الخبرات.
