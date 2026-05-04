مئة ألف شاب من 191 دولة يتقدمون بطلبات للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026 في يكاترينبورغ
اختتمت التسجيلات الرئيسية للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر /أيلول 2026، وسيجمع هذا الحدث الدولي الضخم مئة ألف شاب من جميع أنحاء العالم، بهدف بناء حوار مفتوح وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو: "من المهم أن يُعقد هذا الحوار الدولي في بلدنا، حيث تتاح، بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، فرص واسعة لتحقيق الذات لدى الشباب"، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاما، من روسيا وخارجها، كانوا مؤهلين للتقدم للمشاركة في مهرجان الشباب الدولي 2026.
وفي السياق ذاته، أكد غريغوري غوروف، رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب، أن "40,231 طلبا قد تم تقديمه من داخل روسيا، بينما أكثر من 62,000 طلب من قارات متعددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".
وأظهرت البيانات أن مدينة موسكو تصدرت قائمة المدن الروسية التي تقدمت بأكبر عدد من الطلبات، تلتها مقاطعة سفيردلوفسك التي ستستضيف المهرجان في مدينة يكاترينبورغ، كما تميزت الدول مثل الجزائر، باكستان، والبرازيل بأعلى عدد من الطلبات الدولية، كما شملت قائمة الدول العشر الأولى المغرب وأوزبكستان والهند وإندونيسيا وقيرغيزستان وفيتنام وليبيا.
وأكد دميتري إيفانوف، المدير العام لمديرية مهرجان الشباب العالمي، أن روسيا سترحب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم بانفتاح واحترام، وستوفر جميع الظروف اللازمة لحوار ثقافي هادف وصادق وموحد حقاً.
وسيشمل المهرجان برامج مخصصة للأطفال، حيث سيتم تنظيم برنامج خاص للفئة العمرية من 14 إلى 17 عاما، يتضمن أكثر من 13,000 طلب مشاركة، من بينها 5,000 طلب من خارج روسيا، وستشكل هذه البرامج فرصة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل التعليم والرياضة والفنون.
وسيتم تقييم الطلبات من قبل الخبراء لاختيار أفضل 10,000 مرشح بناء على تجاربهم المهنية في مجالات متعددة، كما سيكون هناك فرصة للتسجيل الاحتياطي للمشاركين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الرئيسية.
ويأتي مهرجان الشباب الدولي 2026 ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل بين الشباب حول العالم، وبناء منصات مستدامة للحوار والتواصل.
وفي السياق ذاته، كان مهرجان الشباب العالمي قد أُقيم في الفترة من 1 إلى 7 مارس/آذار 2024 في مدينة سيريوس، وذلك وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهادف إلى تطوير التعاون الدولي في مجال الشباب. وشارك في ذلك المهرجان 20 ألف قائد شاب من 190 دولة.
كما عُقد في عام 2025 ملتقى مهرجان الشباب العالمي في مدينة نيجني نوفغورود، وجمع 2000 شاب وشابة من 120 دولة، في إطار مواصلة تعزيز التواصل الدولي بين الشباب وتبادل الخبرات.