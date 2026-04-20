مدينة قازان تستضيف منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" السنوي
2026-04-20T12:21+0000
https://sarabic.ae/20260420/1112711686.html
https://sarabic.ae/20260420/روسيا-تطور-طريقة-جديدة-لتحديد-خطر-الإصابة-بحصى-المسالك-البولية--1112603240.html
12:11 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 12:21 GMT 20.04.2026)
صرّح رئيس قسم تنظيم شؤون الشرق الأوسط والمنظمات الإقليمية في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية غايدار غامزاتوف، عن كيفية مساعدة الوزارة في تنظيم المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان".
وقال غامزاتوف خلال مؤتمر صحفي حول المنتدى الاقتصادي الذي عقد في المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط التابع لمجموعة "روسيا اليوم" (روسيا سيغودنيا) الإعلامية: "كما في السنوات السابقة، تقدم وزارة الخارجية دعمًا شاملًا للمنتدى، وتشرك بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج كلما أمكن ذلك. ونحن نشارك في حملة توجيه الدعوات".
أفاد الدبلوماسي بأن نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للشؤون التعليمية والعلمية والثقافية، أكدا مشاركتهما في المنتدى. وأضاف غامزاتوف: "نتوقع حضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، والمدير العام لاتحاد وكالات الأنباء في المنتدى".
وأشار إلى أنه تم وضع إجراءات مبسطة لطلبات التأشيرة لتسهيل وصول الضيوف الأجانب. واختتم، قائلًا: "قبل انعقاد المنتدى، ستكون المكاتب القنصلية في مطارات موسكو (فنوكوفو، دوموديدوفو، شيريميتيفو) ومطار قازان مفتوحة على مدار الساعة. ونحن نتابع عن كثب مسألة المساعدة في اعتماد الصحفيين والمدونين، بمن فيهم الأجانب". وسيعقد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في مدينة قازان.
يهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. وسيتضمن الحدث مناقشات حول استعدادات المنتدى وبرنامجه ومواضيعه الرئيسية ومجالات التعاون الاقتصادي الأساسية بين روسيا والعالم الإسلامي.
وتعدّ وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي الرئيسي والجهة المسؤولة عن تغطية الصور للمنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026". وستعقد فعاليات المنتدى في مدينة قازان في الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار.