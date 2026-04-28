معرض العقارات الدولي يستقطب مطورين من جميع أنحاء العالم إلى منتدى قازان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
معرض العقارات الدولي يستقطب مطورين من جميع أنحاء العالم إلى منتدى قازان
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة قازان الروسية خلال الفترة، من 13 إلى 15 مايو/أيار، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الدولي للعقارات، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
منتدى قازان 2026
العالم الإسلامي
روسيا
ويُقام هذا العام في الجناح الرئيسي (المجموعة أ) في معرض قازان إكسبو الدولي للمعارض، حيث يجمع الحدث أبرز المشاريع العقارية الرائدة من روسيا ودول أخرى، إلى جانب شركات تعمل في قطاع البناء والتشييد.ويشكّل المعرض منصة متخصصة للحوار المهني رفيع المستوى حول مستقبل قطاع العقارات والتنمية الحضرية، بمشاركة شخصيات حكومية بارزة، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، ووزير البناء والإسكان والمرافق، إيريك فايزولين.كما يولي البرنامج اهتماما خاصا بالتعاون الدولي مع دول العالم الإسلامي، حيث يناقش المشاركون قضايا توحيد معايير مواد البناء، وتعزيز السلامة الزلزالية، وتطوير المناطق الساحلية، وسياحة اليخوت، إضافة إلى نماذج جديدة للتعاون الاستثماري.وأكد مارات خوسنولين أن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في روسيا ودول العالم الإسلامي، بدءًا من الأحياء السكنية وصولًا إلى المناطق الصناعية والمساحات العامة الحديثة، تمثل نماذج متقدمة للتنمية المستدامة والتكنولوجية، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعاون والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.ويمكن زيارة المعرض ضمن برنامج منتدى قازان، وللقيام بذلك، يُرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى واختيار فئة "زائر المعرض الدولي للعقارات"، علمًا بأن التسجيل متاح حتى 30 أبريل/نيسان 2026."منتدى قازان 2026"... 3 معارض دولية لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلاميمناقشة مسألة تأهيل كوادر "صناعة الحلال" في منتدى قازان
https://sarabic.ae/20260420/موسكو-تنظم-منتدى-روسيا-والعالم-الإسلامي-في-مدينة-قازان-1112714413.html
https://sarabic.ae/20260417/روسيا-تعزز-تعاونها-مع-العالم-الإسلامي-عبر-منتدى-قازان-2026-1112654114.html
15:19 GMT 28.04.2026
المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
تستضيف مدينة قازان الروسية خلال الفترة، من 13 إلى 15 مايو/أيار، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الدولي للعقارات، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين من أنحاء العالم، وذلك ضمن فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان".
ويُقام هذا العام في الجناح الرئيسي (المجموعة أ) في معرض قازان إكسبو الدولي للمعارض، حيث يجمع الحدث أبرز المشاريع العقارية الرائدة من روسيا ودول أخرى، إلى جانب شركات تعمل في قطاع البناء والتشييد.

ويعرض المشاركون أحدث المشاريع السكنية والمجمعات متعددة الاستخدامات الحديثة، إضافة إلى حلول مبتكرة في مجالات مواد البناء، والمعدات الهندسية، والخدمات الرقمية، والبرمجيات، وغيرها من التقنيات التي تُحدث نقلة نوعية في أساليب التصميم والبناء وإدارة المرافق.

مجتمع
مدينة قازان تستضيف منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" السنوي
20 أبريل, 12:11 GMT
ويشكّل المعرض منصة متخصصة للحوار المهني رفيع المستوى حول مستقبل قطاع العقارات والتنمية الحضرية، بمشاركة شخصيات حكومية بارزة، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، ووزير البناء والإسكان والمرافق، إيريك فايزولين.

وتتميز الفعالية ببرنامج أعمال عملي يهدف إلى تقديم حلول واقعية تغطي كامل دورة الاستثمار والبناء، بدءا من آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المناطق المتكاملة، وصولا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وتقنيات رفع الإنتاجية.

كما يولي البرنامج اهتماما خاصا بالتعاون الدولي مع دول العالم الإسلامي، حيث يناقش المشاركون قضايا توحيد معايير مواد البناء، وتعزيز السلامة الزلزالية، وتطوير المناطق الساحلية، وسياحة اليخوت، إضافة إلى نماذج جديدة للتعاون الاستثماري.
روسيا تعزز تعاونها مع العالم الإسلامي عبر "منتدى قازان 2026"
17 أبريل, 19:14 GMT
وأكد مارات خوسنولين أن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في روسيا ودول العالم الإسلامي، بدءًا من الأحياء السكنية وصولًا إلى المناطق الصناعية والمساحات العامة الحديثة، تمثل نماذج متقدمة للتنمية المستدامة والتكنولوجية، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعاون والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.

وقال: "هذه المنصة الحيوية تسهم في بناء شراكات جديدة، ومناقشة التوجهات، وإطلاق مشاريع تُشكّل مدن المستقبل".

ويمكن زيارة المعرض ضمن برنامج منتدى قازان، وللقيام بذلك، يُرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى واختيار فئة "زائر المعرض الدولي للعقارات"، علمًا بأن التسجيل متاح حتى 30 أبريل/نيسان 2026.
"منتدى قازان 2026"... 3 معارض دولية لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي
مناقشة مسألة تأهيل كوادر "صناعة الحلال" في منتدى قازان
