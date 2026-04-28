https://sarabic.ae/20260428/معرض-العقارات-الدولي-يستقطب-مطورين-من-جميع-أنحاء-العالم-إلى-منتدى-قازان-1112947805.html
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة قازان الروسية خلال الفترة، من 13 إلى 15 مايو/أيار، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الدولي للعقارات، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
منتدى قازان 2026
العالم الإسلامي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100655054_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_b45bc42f2185d719d858def4faaf077c.jpg
العالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100655054_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_bae3c2dab4ea6bd6c0682003f4274db5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى قازان 2026, العالم الإسلامي, روسيا
معرض العقارات الدولي يستقطب مطورين من جميع أنحاء العالم إلى منتدى قازان
تستضيف مدينة قازان الروسية خلال الفترة، من 13 إلى 15 مايو/أيار، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الدولي للعقارات، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين من أنحاء العالم، وذلك ضمن فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان".
ويُقام هذا العام في الجناح الرئيسي (المجموعة أ) في معرض قازان إكسبو الدولي للمعارض، حيث يجمع الحدث أبرز المشاريع العقارية الرائدة من روسيا ودول أخرى، إلى جانب شركات تعمل في قطاع البناء والتشييد.
ويعرض المشاركون أحدث المشاريع السكنية والمجمعات متعددة الاستخدامات الحديثة، إضافة إلى حلول مبتكرة في مجالات مواد البناء، والمعدات الهندسية، والخدمات الرقمية، والبرمجيات، وغيرها من التقنيات التي تُحدث نقلة نوعية في أساليب التصميم والبناء وإدارة المرافق.
ويشكّل المعرض منصة متخصصة للحوار المهني رفيع المستوى حول مستقبل قطاع العقارات والتنمية الحضرية، بمشاركة شخصيات حكومية بارزة، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، ووزير البناء والإسكان والمرافق، إيريك فايزولين.
وتتميز الفعالية ببرنامج أعمال عملي يهدف إلى تقديم حلول واقعية تغطي كامل دورة الاستثمار والبناء، بدءا من آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المناطق المتكاملة، وصولا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وتقنيات رفع الإنتاجية.
كما يولي البرنامج اهتماما خاصا بالتعاون الدولي مع دول العالم الإسلامي، حيث يناقش المشاركون قضايا توحيد معايير مواد البناء، وتعزيز السلامة الزلزالية، وتطوير المناطق الساحلية، وسياحة اليخوت، إضافة إلى نماذج جديدة للتعاون الاستثماري.
وأكد مارات خوسنولين أن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في روسيا ودول العالم الإسلامي، بدءًا من الأحياء السكنية وصولًا إلى المناطق الصناعية والمساحات العامة الحديثة، تمثل نماذج متقدمة للتنمية المستدامة والتكنولوجية،
مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعاون والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات.
وقال: "هذه المنصة الحيوية تسهم في بناء شراكات جديدة، ومناقشة التوجهات، وإطلاق مشاريع تُشكّل مدن المستقبل".
ويمكن زيارة المعرض ضمن برنامج منتدى قازان
، وللقيام بذلك، يُرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى واختيار فئة "زائر المعرض الدولي للعقارات"، علمًا بأن التسجيل متاح حتى 30 أبريل/نيسان 2026.