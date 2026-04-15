مناقشة مسألة تأهيل كوادر "صناعة الحلال" في منتدى قازان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260415/مناقشة-مسألة-التوظيف-في-صناعة-الحلال-في-منتدى-قازان-1112588534.html
مناقشة مسألة تأهيل كوادر "صناعة الحلال" في منتدى قازان
يبحث خبراء دوليون ومسؤولون في قطاع التمويل الإسلامي سبل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لـ"صناعة الحلال" والتمويل الإسلامي، وذلك خلال جلسة متخصصة ضمن... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
15:21 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 15:25 GMT 15.04.2026)
يبحث خبراء دوليون ومسؤولون في قطاع التمويل الإسلامي سبل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لـ"صناعة الحلال" والتمويل الإسلامي، وذلك خلال جلسة متخصصة ضمن فعاليات منتدى قازان 2026.
وخلال جلسة "الموارد البشرية للتمويل الإسلامي: كيفية تنمية الكوادر لقطاع جديد"، سيناقش في الجلسة كل من الدكتور سامي السويلم، القائم بأعمال المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، والدكتور رضوان مالك، مدير مركز التمويل الإسلامي في البنك الإسلامي للمعارض والمؤتمرات في البحرين، وزاوربيك سعيدوف، رئيس جامعة الشيشان الحكومية، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء.

وتناقش الجلسة تزايد الطلب العالمي على المتخصصين في معايير الحلال، في ظل النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الحلال على مستوى العالم، وما يتطلبه ذلك من تطوير برامج تعليمية ومهنية متخصصة.

وفي السياق ذاته، تعتمد جمهورية تتارستان نهجا متكاملا لتطوير القطاع، يشمل تدريب واستقطاب الكفاءات، حيث تم إنشاء مجموعة عمل مشترك بين الوزارات لتطوير صناعة الحلال، بهدف وضع تدابير لخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعة، بما في ذلك دعم الموارد البشرية.
"منتدى قازان 2026"... 3 معارض دولية لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي
1 أبريل, 09:03 GMT
كما أوضحت لجنة معيار الحلال التابعة لإدارة مسلمي تتارستان أن المؤسسات التعليمية المهنية في الإقليم تسهم في إعداد متخصصين ذوي كفاءات في معايير الحلال المتعلقة بالشهادات والتكنولوجيا والرقابة.

وتشمل هذه المؤسسات المعهد الإسلامي الروسي، والأكاديمية الإسلامية البلغارية، وجامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية.

ويتيح المنتدى التسجيل للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني حتى 30 أبريل/نيسان 2026، فيما تتوفر البرنامج الكامل للفعاليات على الموقع الرسمي للمنتدى.
ويذكر أن الجهة المنظمة لفعاليات المنتدى هي مؤسسة "روس كونغرس"، بينما تتولى الإدارة التنفيذية مؤسسة "مديرية المشاريع الاجتماعية والرياضية".
