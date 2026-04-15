مناقشة مسألة تأهيل كوادر "صناعة الحلال" في منتدى قازان
يبحث خبراء دوليون ومسؤولون في قطاع التمويل الإسلامي سبل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لـ"صناعة الحلال" والتمويل الإسلامي، وذلك خلال جلسة متخصصة ضمن... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T15:25+0000
https://sarabic.ae/20260401/منتدى-قازان-2026-3-معارض-دولية-لتعزيز-التعاون-بين-روسيا-والعالم-الإسلامي-1112171343.html
15:21 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 15:25 GMT 15.04.2026)
يبحث خبراء دوليون ومسؤولون في قطاع التمويل الإسلامي سبل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لـ"صناعة الحلال" والتمويل الإسلامي، وذلك خلال جلسة متخصصة ضمن فعاليات منتدى قازان 2026.
وخلال جلسة "الموارد البشرية للتمويل الإسلامي: كيفية تنمية الكوادر لقطاع جديد"، سيناقش في الجلسة كل من الدكتور سامي السويلم، القائم بأعمال المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، والدكتور رضوان مالك، مدير مركز التمويل الإسلامي في البنك الإسلامي للمعارض والمؤتمرات في البحرين، وزاوربيك سعيدوف، رئيس جامعة الشيشان الحكومية، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء.
وتناقش الجلسة تزايد الطلب العالمي على المتخصصين في معايير الحلال، في ظل النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الحلال على مستوى العالم، وما يتطلبه ذلك من تطوير برامج تعليمية ومهنية متخصصة.
وفي السياق ذاته، تعتمد جمهورية تتارستان نهجا متكاملا لتطوير القطاع، يشمل تدريب واستقطاب الكفاءات، حيث تم إنشاء مجموعة عمل مشترك بين الوزارات لتطوير صناعة الحلال، بهدف وضع تدابير لخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعة، بما في ذلك دعم الموارد البشرية.
كما أوضحت لجنة معيار الحلال التابعة لإدارة مسلمي تتارستان أن المؤسسات التعليمية المهنية في الإقليم تسهم في إعداد متخصصين ذوي كفاءات في معايير الحلال المتعلقة بالشهادات والتكنولوجيا والرقابة.
وتشمل هذه المؤسسات المعهد الإسلامي الروسي، والأكاديمية الإسلامية البلغارية، وجامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية.
ويتيح المنتدى التسجيل للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني حتى 30 أبريل/نيسان 2026، فيما تتوفر البرنامج الكامل للفعاليات على الموقع الرسمي للمنتدى.
ويذكر أن الجهة المنظمة لفعاليات المنتدى هي مؤسسة "روس كونغرس"، بينما تتولى الإدارة التنفيذية مؤسسة "مديرية المشاريع الاجتماعية والرياضية".