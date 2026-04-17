روسيا تعزز تعاونها مع العالم الإسلامي عبر "منتدى قازان 2026"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تعزز تعاونها مع العالم الإسلامي عبر "منتدى قازان 2026"
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان" عن استمرار التحضيرات لانعقاد النسخة المقبلة في مايو/أيار، وسط توقعات... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وعقد نائب رئيس الحكومة الروسية مارات خوسنولين اجتماع اللجنة التنظيمية للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الروس، من بينهم، مستشار الرئيس الروسي، والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أنطون كوبياكوف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الفيدرالية.وأوضح أن أكثر من 60 دولة أكدت مشاركتها في المنتدى، إلى جانب اهتمام واسع من الأقاليم الروسية، مشيرًا إلى أن التحضيرات الجارية تشير إلى برنامج مكثف يشمل جلسات أعمال ومعارض واجتماعات حكومية ثنائية.وأضاف أن البرنامج يتضمن أكثر من 21 مسارًا موضوعيًا، إضافة إلى معارض دولية وفعاليات ثقافية ورياضية، منها معرض التعاون الروسي الإسلامي، ومسابقات مهنية، وفعاليات ثقافية وتراثية متنوعة.ويُعد منتدى "قازان" منصة سنوية انطلقت عام 2009 لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، فيما ستشهد نسخة 2026 تنظيمه للمرة الرابعة على المستوى الفيدرالي، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الجانبين.
روسيا تعزز تعاونها مع العالم الإسلامي عبر "منتدى قازان 2026"

© АНО «Дирекция международных программ» / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان" عن استمرار التحضيرات لانعقاد النسخة المقبلة في مايو/أيار، وسط توقعات بمشاركة واسعة تتجاوز 60 دولة، وببرنامج يشمل فعاليات اقتصادية وثقافية ودبلوماسية متعددة في مدينة قازان.
وعقد نائب رئيس الحكومة الروسية مارات خوسنولين اجتماع اللجنة التنظيمية للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الروس، من بينهم، مستشار الرئيس الروسي، والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أنطون كوبياكوف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الفيدرالية.

وأكد خوسنولين أن المنتدى يمثل منصة أساسية للحوار والتعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، مشددًا على أن الحدث يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل تعزيز الأمن والتعاون واحترام السيادة والقيم المشتركة.

أعلام الدول خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان.
"منتدى قازان 2026"... 3 معارض دولية لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي
1 أبريل, 09:03 GMT
وأوضح أن أكثر من 60 دولة أكدت مشاركتها في المنتدى، إلى جانب اهتمام واسع من الأقاليم الروسية، مشيرًا إلى أن التحضيرات الجارية تشير إلى برنامج مكثف يشمل جلسات أعمال ومعارض واجتماعات حكومية ثنائية.

من جانبه، قال أنطون كوبياكوف إن قازان ستتحول خلال فترة المنتدى إلى مركز اقتصادي وثقافي عالمي، مع تمديد الفعاليات من 12 إلى 17 مايو، وتوزيع الأنشطة على مختلف أنحاء المدينة، بمشاركة دول من بينها الإمارات وسلطنة عمان وتركيا وإيران وأذربيجان وغيرها.

المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان
مناقشة مسألة تأهيل كوادر "صناعة الحلال" في منتدى قازان
15 أبريل, 15:21 GMT
وأضاف أن البرنامج يتضمن أكثر من 21 مسارًا موضوعيًا، إضافة إلى معارض دولية وفعاليات ثقافية ورياضية، منها معرض التعاون الروسي الإسلامي، ومسابقات مهنية، وفعاليات ثقافية وتراثية متنوعة.

بدوره، أشار رستم مينيخانوف إلى أن المنتدى سيشهد أكثر من 120 فعالية متخصصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي، والصناعات الحلال، والاستثمار، والثقافة، إلى جانب اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى.

ويُعد منتدى "قازان" منصة سنوية انطلقت عام 2009 لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، فيما ستشهد نسخة 2026 تنظيمه للمرة الرابعة على المستوى الفيدرالي، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الجانبين.
