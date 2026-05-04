"متوالية الكوارث"... حادث غريب بين طائرة وعمود وشاحنة.. فيديو
شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حادثًا غير اعتيادي، أمس الأحد، عندما اصطدمت طائرة ركاب بعمود إنارة أثناء اقترابها من الهبوط، في واقعة أثارت اهتمام الجهات المعنية... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T08:28+0000
07:47 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 08:28 GMT 04.05.2026)
شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حادثًا غير اعتيادي، أمس الأحد، عندما اصطدمت طائرة ركاب بعمود إنارة أثناء اقترابها من الهبوط، في واقعة أثارت اهتمام الجهات المعنية بسلامة الطيران.
وبحسب مصادر مطلعة، وقع الحادث على طريق نيوجيرسي السريع، حيث أدى الاصطدام إلى تطاير أجزاء من عمود الإنارة، أصابت إحداها شاحنة كانت تسير على الطريق، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح طفيفة. وأظهر مقطع مصوّر من كاميرا مثبتة على لوحة قيادة الشاحنة لحظة الارتطام، إذ سُمع دوي قوي تلاه تحطم زجاج المركبة.
الطائرة، التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، كانت في رحلتها رقم 169 قادمة من مدينة فينيسيا الإيطالية، عندما وقع الحادث خلال اقترابها النهائي من مطار نيوارك ليبرتي الدولي. ورغم ذلك، تمكنت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767"، من الهبوط بسلام ومواصلة سيرها إلى البوابة بشكل طبيعي، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، وفقًا لإدارة الطيران الاتحادية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الطائرة "تلامست مع عمود إنارة" أثناء الهبوط، مؤكدةً سحب الطاقم من الخدمة مؤقتًا، وبدء تحقيق داخلي شامل، بالتزامن مع تقييم الأضرار الفنية التي لحقت بالطائرة.
من جهته، أعلن مجلس سلامة النقل الوطني فتح تحقيق رسمي في الحادث، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة لتفريغ مسجلات بيانات الرحلة والصوت داخل قمرة القيادة، على أن يصدر تقرير أولي خلال 30 يوما.