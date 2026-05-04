"متوالية الكوارث"... حادث غريب بين طائرة وعمود وشاحنة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260504/متوالية-الكوارث-حادث-غريب-بين-طائرة-وعمود-وشاحنة-فيديو-1113091897.html
"متوالية الكوارث"... حادث غريب بين طائرة وعمود وشاحنة.. فيديو
"متوالية الكوارث"... حادث غريب بين طائرة وعمود وشاحنة.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حادثًا غير اعتيادي، أمس الأحد، عندما اصطدمت طائرة ركاب بعمود إنارة أثناء اقترابها من الهبوط، في واقعة أثارت اهتمام الجهات المعنية... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T07:47+0000
2026-05-04T08:28+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
حوادث الطائرات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093198184_0:130:1288:855_1920x0_80_0_0_6fd25003020b9827e1e78f2f68010a2f.jpg
وبحسب مصادر مطلعة، وقع الحادث على طريق نيوجيرسي السريع، حيث أدى الاصطدام إلى تطاير أجزاء من عمود الإنارة، أصابت إحداها شاحنة كانت تسير على الطريق، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح طفيفة. وأظهر مقطع مصوّر من كاميرا مثبتة على لوحة قيادة الشاحنة لحظة الارتطام، إذ سُمع دوي قوي تلاه تحطم زجاج المركبة.وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الطائرة "تلامست مع عمود إنارة" أثناء الهبوط، مؤكدةً سحب الطاقم من الخدمة مؤقتًا، وبدء تحقيق داخلي شامل، بالتزامن مع تقييم الأضرار الفنية التي لحقت بالطائرة.من جهته، أعلن مجلس سلامة النقل الوطني فتح تحقيق رسمي في الحادث، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة لتفريغ مسجلات بيانات الرحلة والصوت داخل قمرة القيادة، على أن يصدر تقرير أولي خلال 30 يوما.حمل السيارة ككرة قدم... فيل هائج يقتل رجلا في الهند... فيديوروبوتات صينية تبهر المتابعين بعروض رقص وحركات بهلوانية متقدمة... فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093198184_148:0:1288:855_1920x0_80_0_0_8bbd2a2898a31447ebe23085bca6160a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, حوادث الطائرات, العالم
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, حوادث الطائرات, العالم

"متوالية الكوارث"... حادث غريب بين طائرة وعمود وشاحنة.. فيديو

07:47 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 08:28 GMT 04.05.2026)
© Photo / Unsplash/ Ross Parmlyطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Photo / Unsplash/ Ross Parmly
تابعنا عبر
شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حادثًا غير اعتيادي، أمس الأحد، عندما اصطدمت طائرة ركاب بعمود إنارة أثناء اقترابها من الهبوط، في واقعة أثارت اهتمام الجهات المعنية بسلامة الطيران.
وبحسب مصادر مطلعة، وقع الحادث على طريق نيوجيرسي السريع، حيث أدى الاصطدام إلى تطاير أجزاء من عمود الإنارة، أصابت إحداها شاحنة كانت تسير على الطريق، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح طفيفة. وأظهر مقطع مصوّر من كاميرا مثبتة على لوحة قيادة الشاحنة لحظة الارتطام، إذ سُمع دوي قوي تلاه تحطم زجاج المركبة.
الطائرة، التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، كانت في رحلتها رقم 169 قادمة من مدينة فينيسيا الإيطالية، عندما وقع الحادث خلال اقترابها النهائي من مطار نيوارك ليبرتي الدولي. ورغم ذلك، تمكنت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767"، من الهبوط بسلام ومواصلة سيرها إلى البوابة بشكل طبيعي، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، وفقًا لإدارة الطيران الاتحادية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الطائرة "تلامست مع عمود إنارة" أثناء الهبوط، مؤكدةً سحب الطاقم من الخدمة مؤقتًا، وبدء تحقيق داخلي شامل، بالتزامن مع تقييم الأضرار الفنية التي لحقت بالطائرة.
من جهته، أعلن مجلس سلامة النقل الوطني فتح تحقيق رسمي في الحادث، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة لتفريغ مسجلات بيانات الرحلة والصوت داخل قمرة القيادة، على أن يصدر تقرير أولي خلال 30 يوما.
حمل السيارة ككرة قدم... فيل هائج يقتل رجلا في الهند... فيديو
روبوتات صينية تبهر المتابعين بعروض رقص وحركات بهلوانية متقدمة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала