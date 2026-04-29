روبوتات صينية تبهر المتابعين بعروض رقص وحركات بهلوانية متقدمة... فيديو
أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تطورا لافتا في أداء روبوتات شركة "يونيتري" الصيني، حيث بدت قادرة على تحقيق توازن عالي وتنفيذ حركات ميكانيكية... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تطورا لافتا في أداء روبوتات شركة "يونيتري" الصيني، حيث بدت قادرة على تحقيق توازن عالي وتنفيذ حركات ميكانيكية دقيقة تعكس تقدما واضحا في تقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر.
ويظهر في الفيديو روبوتات "يونيتري" وهي تقدم عروضا حركية متنوعة، تشمل الرقص بأنماط مختلفة مثل الـ"بريك دانس"، إلى جانب حركات إيقاعية منسقة تعكس قدرة متطورة على التحكم الحركي والاستجابة السريعة.
كما تتضمن المشاهد أداء حركات بهلوانية معقدة، من بينها قفزات ودورانات في الهواء دون الاعتماد على الأذرع، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على المنصات، وسط انبهار بمدى التطور الذي وصلت إليه هذه التقنيات في الصين.