مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تخصيص 270 مليون دولار للطرق الاستيطانية يهدف لتقطيع أوصال الضفة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية في... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": تخصيص 270 مليون دولار للطرق الاستيطانية يهدف لتقطيع أوصال الضفة

18:28 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 18:29 GMT 04.05.2026)
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية في الضفة الغربية يمثل خطوة استكمالية لسياسات التوسع الاستيطاني الممنهج.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه المشاريع تهدف بالأساس إلى ربط التجمعات الاستيطانية ببعضها البعض، مما يؤدي إلى سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصالها، بشكل يعيق وصول المواطن الفلسطيني إلى أرضه.
وأكد بريجية أن هذه الخطط تتم برعاية مباشرة من الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسعى لفرض واقع جديد من خلال توسيع شبكات الطرق الاستيطانية، وشرعنة البؤر العشوائية والمصادقة على وحدات استيطانية جديدة.
وشدد على أن هذه الإجراءات تمثل إمعانًا في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وضربا بعرض الحائط لكافة المواقف الصادرة عن المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية التي تدعو لوقف الاستيطان.
وأضاف مدير دائرة القانون الدولي أن المضي قدما في هذه المشاريع يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدارة ظهرها للمجتمع الدولي ومؤسساته، عبر تحويل الأرض الفلسطينية إلى معازل وتكريس سياسة الاستيلاء بالقوة.
ويرى أن هذه الخطوة تشكل تحديا سافرا لكل التحذيرات والقرارات الأممية التي تجرم التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار) لشق طرق استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذه الطرق تهدف إلى ربط المستوطنات الجديدة وتعزيز البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
وأوضح بيان حكومي أنه سيخصص في المرحلة الأولى نحو مليون دولار لوضع الخطط وأعمال التصميم الأولية، على أن تعرض هذه المخططات على الحكومة للموافقة النهائية خلال 45 يوما.
ومؤخرا حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مؤكدًا "عدم إمكانية التعامل مع حكومة تنتهك القانون الدولي وبالتالي مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره.
وأفادت تقارير إعلامية غربية، بأن فرنسا والسويد دعتا المفوضية الأوروبية إلى تشديد القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض رسوم جمركية وضوابط استيراد أكثر صرامة.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين. ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
