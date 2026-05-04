وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/وزير-التجارة-الإماراتي-ابتكرنا-مسارات-بديلة-لتأمين-تدفق-التجارة-وتجاوز-تحديات-سلاسل-التوريد-1113108083.html
وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد
وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد
سبوتنيك عربي
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده نجحت في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل دولية لا غنى عنها، من خلال... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T14:11+0000
2026-05-04T14:11+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
معرض
صناعات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113107927_6:0:1265:708_1920x0_80_0_0_c0c898996d5312feb35839fc0196e8f7.jpg
وقال على هامش فعاليات معرض "أصنع في الإمارات": "النمو الاستثنائي الذي سجلته الدولة في السنوات الأخيرة، وصولا إلى الأداء الفائق في الربع الأول من العام الجاري، هو نتيجة مباشرة لسياسات المرونة والرشاقة التي تم تطويرها على مدار العقود الثلاثة الماضية".وفي ظل الاضطرابات التي شهدتها المسارات الملاحية التقليدية، قال الزيودي: "أثبتت الإمارات قدرة فائقة على المناورة؛ حيث تم تفعيل حلول التفافية ناجعة عبر استغلال الموقع الاستراتيجي للموانئ الشرقية مثل الفجيرة وخورفكان، وتحويل مسارات الحركة التجارية بعيدا عن مناطق التوتر".وأوضح أن "هذا التحول اللوجستي دعمته استثمارات ضخمة في البنية التحتية الجوية والبرية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والجسور البرية التي ربطت الموانئ بالعمق الإقليمي وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، مما قلل بشكل ملموس من تبعات الأزمات الملاحية". ولفت الزيودي إلى "ارتباط الإمارات بأكثر من 250 ميناءً عالميا، وإدارة المشغلين الوطنيين لأسطول يتجاوز 330 سفينة، ما يمنح الدولة مرونة عالية في تجاوز التحديات الجيوسياسية". وأكد الزيودي أن "الصناديق السيادية الإماراتية تتبع سياسة استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جلب التكنولوجيا وبناء المعرفة وتوطين القطاعات الحيوية، تماشيا مع مستهدفات معرض "اصنع في الإمارات".
https://sarabic.ae/20260504/وزير-الطاقة-الإماراتي-انسحابنا-من-أوبك-قرار-سيادي-بامتياز-1113103783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113107927_163:0:1107:708_1920x0_80_0_0_70a5088e5ced31b4c21db74d4958b493.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, صناعات, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, صناعات, تقارير سبوتنيك, حصري

وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد

14:11 GMT 04.05.2026
© Sputnikوزير التجارة الإماراتي : ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد
وزير التجارة الإماراتي : ابتكرنا مسارات بديلة لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده نجحت في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل دولية لا غنى عنها، من خلال تطوير نموذج اقتصادي فريد يعتمد على هندسة المسارات البديلة لمواجهة أي انقطاع في سلاسل التوريد العالمية.
وقال على هامش فعاليات معرض "أصنع في الإمارات": "النمو الاستثنائي الذي سجلته الدولة في السنوات الأخيرة، وصولا إلى الأداء الفائق في الربع الأول من العام الجاري، هو نتيجة مباشرة لسياسات المرونة والرشاقة التي تم تطويرها على مدار العقود الثلاثة الماضية".
وأشار الزيودي إلى أن "التجارة بالنسبة للإمارات ليست مجرد أرقام، بل هي منظومة متكاملة تضمن استمرارية الصناعة الوطنية وتدفق السلع".
وفي ظل الاضطرابات التي شهدتها المسارات الملاحية التقليدية، قال الزيودي: "أثبتت الإمارات قدرة فائقة على المناورة؛ حيث تم تفعيل حلول التفافية ناجعة عبر استغلال الموقع الاستراتيجي للموانئ الشرقية مثل الفجيرة وخورفكان، وتحويل مسارات الحركة التجارية بعيدا عن مناطق التوتر".
وأوضح أن "هذا التحول اللوجستي دعمته استثمارات ضخمة في البنية التحتية الجوية والبرية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والجسور البرية التي ربطت الموانئ بالعمق الإقليمي وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، مما قلل بشكل ملموس من تبعات الأزمات الملاحية".
وزير الطاقة الإماراتي: انسحابنا من أوبك قرار سيادي يمنحنا الحرية وتلبية احتياجاتنا الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
وزير الطاقة الإماراتي: انسحابنا من "أوبك" قرار سيادي بامتياز
13:24 GMT
ولفت الزيودي إلى "ارتباط الإمارات بأكثر من 250 ميناءً عالميا، وإدارة المشغلين الوطنيين لأسطول يتجاوز 330 سفينة، ما يمنح الدولة مرونة عالية في تجاوز التحديات الجيوسياسية".
وأضاف: "كما أثبت قطاع الطيران جدارته كشريان حياة بديل، حيث سجلت بعض الخطوط الجوية نموا في عمليات الشحن بنسبة وصلت إلى 30%، نتيجة سرعة الاستجابة وتعديل الإجراءات التشغيلية لامتصاص الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد البحرية".
وأكد الزيودي أن "الصناديق السيادية الإماراتية تتبع سياسة استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جلب التكنولوجيا وبناء المعرفة وتوطين القطاعات الحيوية، تماشيا مع مستهدفات معرض "اصنع في الإمارات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала