https://sarabic.ae/20260504/وزير-التجارة-الإماراتي-ابتكرنا-مسارات-بديلة-لتأمين-تدفق-التجارة-وتجاوز-تحديات-سلاسل-التوريد-1113108083.html
وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد
وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد
سبوتنيك عربي
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده نجحت في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل دولية لا غنى عنها، من خلال... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T14:11+0000
2026-05-04T14:11+0000
2026-05-04T14:11+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
معرض
صناعات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113107927_6:0:1265:708_1920x0_80_0_0_c0c898996d5312feb35839fc0196e8f7.jpg
وقال على هامش فعاليات معرض "أصنع في الإمارات": "النمو الاستثنائي الذي سجلته الدولة في السنوات الأخيرة، وصولا إلى الأداء الفائق في الربع الأول من العام الجاري، هو نتيجة مباشرة لسياسات المرونة والرشاقة التي تم تطويرها على مدار العقود الثلاثة الماضية".وفي ظل الاضطرابات التي شهدتها المسارات الملاحية التقليدية، قال الزيودي: "أثبتت الإمارات قدرة فائقة على المناورة؛ حيث تم تفعيل حلول التفافية ناجعة عبر استغلال الموقع الاستراتيجي للموانئ الشرقية مثل الفجيرة وخورفكان، وتحويل مسارات الحركة التجارية بعيدا عن مناطق التوتر".وأوضح أن "هذا التحول اللوجستي دعمته استثمارات ضخمة في البنية التحتية الجوية والبرية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والجسور البرية التي ربطت الموانئ بالعمق الإقليمي وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، مما قلل بشكل ملموس من تبعات الأزمات الملاحية". ولفت الزيودي إلى "ارتباط الإمارات بأكثر من 250 ميناءً عالميا، وإدارة المشغلين الوطنيين لأسطول يتجاوز 330 سفينة، ما يمنح الدولة مرونة عالية في تجاوز التحديات الجيوسياسية". وأكد الزيودي أن "الصناديق السيادية الإماراتية تتبع سياسة استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جلب التكنولوجيا وبناء المعرفة وتوطين القطاعات الحيوية، تماشيا مع مستهدفات معرض "اصنع في الإمارات".
https://sarabic.ae/20260504/وزير-الطاقة-الإماراتي-انسحابنا-من-أوبك-قرار-سيادي-بامتياز-1113103783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113107927_163:0:1107:708_1920x0_80_0_0_70a5088e5ced31b4c21db74d4958b493.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, صناعات, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, معرض, صناعات, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير التجارة الإماراتي: ابتكرنا "مسارات بديلة" لتأمين تدفق التجارة وتجاوز تحديات سلاسل التوريد
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده نجحت في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل دولية لا غنى عنها، من خلال تطوير نموذج اقتصادي فريد يعتمد على هندسة المسارات البديلة لمواجهة أي انقطاع في سلاسل التوريد العالمية.
وقال على هامش فعاليات معرض "أصنع في الإمارات": "النمو الاستثنائي الذي سجلته الدولة في السنوات الأخيرة، وصولا إلى الأداء الفائق في الربع الأول من العام الجاري، هو نتيجة مباشرة لسياسات المرونة والرشاقة التي تم تطويرها على مدار العقود الثلاثة الماضية".
وأشار الزيودي إلى أن "التجارة بالنسبة للإمارات ليست مجرد أرقام، بل هي منظومة متكاملة تضمن استمرارية الصناعة الوطنية وتدفق السلع".
وفي ظل الاضطرابات التي شهدتها المسارات الملاحية التقليدية، قال الزيودي: "أثبتت الإمارات قدرة فائقة على المناورة؛ حيث تم تفعيل حلول التفافية ناجعة عبر استغلال الموقع الاستراتيجي للموانئ الشرقية مثل الفجيرة وخورفكان، وتحويل مسارات الحركة التجارية بعيدا عن مناطق التوتر".
وأوضح أن "هذا التحول اللوجستي دعمته استثمارات ضخمة في البنية التحتية الجوية والبرية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والجسور البرية التي ربطت الموانئ بالعمق الإقليمي وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، مما قلل بشكل ملموس من تبعات الأزمات الملاحية".
ولفت الزيودي إلى "ارتباط الإمارات بأكثر من 250 ميناءً عالميا، وإدارة المشغلين الوطنيين لأسطول يتجاوز 330 سفينة، ما يمنح الدولة مرونة عالية في تجاوز التحديات الجيوسياسية".
وأضاف: "كما أثبت قطاع الطيران جدارته كشريان حياة بديل، حيث سجلت بعض الخطوط الجوية نموا في عمليات الشحن بنسبة وصلت إلى 30%، نتيجة سرعة الاستجابة وتعديل الإجراءات التشغيلية لامتصاص الصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد البحرية".
وأكد الزيودي أن "الصناديق السيادية الإماراتية تتبع سياسة استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جلب التكنولوجيا وبناء المعرفة وتوطين القطاعات الحيوية، تماشيا مع مستهدفات معرض "اصنع في الإمارات".