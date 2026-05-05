إعلام: "الناتو" يقر بافتقار أوروبا للقدرات القتالية البعيدة المدى

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: "الناتو" يقر بافتقار أوروبا للقدرات القتالية البعيدة المدى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أقر بأن أوروبا تفتقر إلى القدرات القتالية المعتمدة على الأسلحة البعيدة المدى. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
الناتو
أخبار ألمانيا
ونقل تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، عن دبلوماسي رفيع المستوى في الناتو لم تكشف عن اسمه، قوله إن "أوروبا لا تزال تفتقر إلى القدرات القتالية البعيدة المدى".ووفقًا للمصادر، ستواجه ألمانيا نقصًا في الأسلحة الصاروخية في أعقاب سحب القوات الأمريكية، إذ كانت برلين تعتقد أن واشنطن ستنشر قريبًا صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مناطق عميقة داخل روسيا، على الأراضي الألمانية، لكن "هذه الخطة أصبحت الآن في حكم الميتة". وحسب الصحيفة، رغم كل ما سبق، فلا يوجد حاليًا بديل فوري لصواريخ "توماهوك" في أوروبا.وقال عضو البرلمان الألماني، متين هاكفردي، للصحيفة: "قرار الإدارة الأمريكية بعدم نشر صواريخ كروز في ألمانيا خطير... فهو يُحدث ثغرة في قدرة الناتو على الردع ضد روسيا". وذلك على الرغم من تصريحات موسكو المتكررة بأنها لا تنوي مهاجمة دول الناتو. وصرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الأحد، بأنه لا يتوقع نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا، لكنه لم يستبعد إمكانية تغير الوضع في المستقبل.وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة الألمانية عن خطط لنشر منظومات صواريخ أمريكية دقيقة التوجيه بدءًا من عام 2026، والتي من شأنها أن تتفوق بشكل كبير على الأسلحة المنتشرة حاليًا في أوروبا.إلا أن وسائل إعلام، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، ذكرت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في نشر كتيبة أسلحتها بعيدة المدى كجزء من خطتها لخفض القوات في ألمانيا.
إعلام: "الناتو" يقر بافتقار أوروبا للقدرات القتالية البعيدة المدى

08:33 GMT 05.05.2026
© REUTERS Heiko Beckerجنود يشاركون في التدريب السنوي متعدد الجنسيات للاستجابة للأزمات "سيبر غارديان 23 هوسبكس"، الذي يركز على الجانب الطبي، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا، في 6 يونيو/ حزيران 2023
جنود يشاركون في التدريب السنوي متعدد الجنسيات للاستجابة للأزمات سيبر غارديان 23 هوسبكس، الذي يركز على الجانب الطبي، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا، في 6 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
أفادت وسائل إعلام غربية بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أقر بأن أوروبا تفتقر إلى القدرات القتالية المعتمدة على الأسلحة البعيدة المدى.
ونقل تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، عن دبلوماسي رفيع المستوى في الناتو لم تكشف عن اسمه، قوله إن "أوروبا لا تزال تفتقر إلى القدرات القتالية البعيدة المدى".
ووفقًا للمصادر، ستواجه ألمانيا نقصًا في الأسلحة الصاروخية في أعقاب سحب القوات الأمريكية، إذ كانت برلين تعتقد أن واشنطن ستنشر قريبًا صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب مناطق عميقة داخل روسيا، على الأراضي الألمانية، لكن "هذه الخطة أصبحت الآن في حكم الميتة".

وبحسب الدبلوماسي رفيع المستوى في حلف الناتو، فإن أي تقليص للقدرات في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن في أوروبا يُعدّ "مثيرًا للقلق".

وحسب الصحيفة، رغم كل ما سبق، فلا يوجد حاليًا بديل فوري لصواريخ "توماهوك" في أوروبا.
وقال عضو البرلمان الألماني، متين هاكفردي، للصحيفة: "قرار الإدارة الأمريكية بعدم نشر صواريخ كروز في ألمانيا خطير... فهو يُحدث ثغرة في قدرة الناتو على الردع ضد روسيا".
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
أمس, 11:51 GMT
وذلك على الرغم من تصريحات موسكو المتكررة بأنها لا تنوي مهاجمة دول الناتو. وصرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الأحد، بأنه لا يتوقع نشر صواريخ "توماهوك" في ألمانيا، لكنه لم يستبعد إمكانية تغير الوضع في المستقبل.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا بأنه في حال نشرت الولايات المتحدة أسلحة في ألمانيا، فإن روسيا ستعتبر نفسها غير ملزمة بتعليق نشر أسلحة الضربات متوسطة وقصيرة المدى.
وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة الألمانية عن خطط لنشر منظومات صواريخ أمريكية دقيقة التوجيه بدءًا من عام 2026، والتي من شأنها أن تتفوق بشكل كبير على الأسلحة المنتشرة حاليًا في أوروبا.

وشملت هذه الخطط تحديدًا صواريخ "إس إم 6" و"توماهوك"، بالإضافة إلى أسلحة فرط صوتية.

إلا أن وسائل إعلام، نقلاً عن مصدر في البنتاغون، ذكرت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في نشر كتيبة أسلحتها بعيدة المدى كجزء من خطتها لخفض القوات في ألمانيا.
