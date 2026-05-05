https://sarabic.ae/20260505/الخارجية-الأمريكية-لافروف-وروبيو-يبحثان-الملف-الأوكراني-والإيراني-والعلاقات-الثنائية--1113151208.html
الخارجية الأمريكية: لافروف وروبيو يبحثان الملف الأوكراني والإيراني والعلاقات الثنائية
الخارجية الأمريكية: لافروف وروبيو يبحثان الملف الأوكراني والإيراني والعلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بأن الوزير ماركو روبيو تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرًا إلى أنهما بحثا العلاقات... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T22:45+0000
2026-05-05T22:45+0000
2026-05-05T22:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113151051_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ae975d930d537434b50143570b37d41.jpg
وقال بيغوت في بيان له: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بناءً على طلب الوزير".وأضاف أن الوزيرين "ناقشا العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والصراع الأوكراني، وإيران".وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وأعلن بيسكوف، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير، وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير".
https://sarabic.ae/20260306/ريابكوف-موسكو-تتوقع-مواصلة-العمل-مع-واشنطن-بشأن-أوكرانيا-بأشكال-مختلفة---1111147298.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113151051_137:0:1097:720_1920x0_80_0_0_f6550cce97d3617d47aed687b87f444b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الأمريكية: لافروف وروبيو يبحثان الملف الأوكراني والإيراني والعلاقات الثنائية
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بأن الوزير ماركو روبيو تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرًا إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية وحرب إيران والملف الأوكراني.
وقال بيغوت في بيان له: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بناءً على طلب الوزير".
وأضاف أن الوزيرين "ناقشا العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والصراع الأوكراني، وإيران".
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
ينبغي أن تتواصل في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأعلن بيسكوف، أن موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا لا يتغير، وقال بيسكوف ردا على سؤال حول توقعات روسيا من جولة المفاوضات الجديدة بشأن التسوية في أوكرانيا: "إن موفقنا منطقي ومعروف بشكل جيد ولا يتغير".