ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين من صنع قنبلة نووية
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران كانت على بعد أسبوعين من إنتاج قنبلة نووية ولكن القوات الأمريكية هاجمت منشآتهم ودمرت قدراتهم النووي بالكامل، مشيرا... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T16:29+0000
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران كانت على بعد أسبوعين من إنتاج قنبلة نووية ولكن القوات الأمريكية هاجمت منشآتهم ودمرت قدراتهم النووي بالكامل، مشيرا إلى أن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا لتم محو الشرق الأوسط وإسرائيل.
وأضاف: "قضينا على القدرات البحرية والجوية لإيران وهي لا تمتلك أنظمة رادارات أو قدرات مضادة للطائرات".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق 111 صاروخا ضد حاملة الطائرات الأمريكية بواسطة إيران ولكن تم إسقاط تلك الصواريخ".
وأكمل ترامب: "نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز ولا تستطيع أي جهة تحدي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة".
ولفت إلى أن "إيران تمارس الألاعيب ولكنها تريد التوصل إلى اتفاق، وأن والاقتصاد الإيراني ينهار حاليا بعد فرض عقوبات ضخمة، والتضخم وصل إلى 150 بالمئة في إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز
، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.