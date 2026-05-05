https://sarabic.ae/20260505/ترامب-إيران-كانت-على-بعد-أسبوعين-من-صنع-قنبلة-نووية-1113142919.html

ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين من صنع قنبلة نووية

ترامب: إيران كانت على بعد أسبوعين من صنع قنبلة نووية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران كانت على بعد أسبوعين من إنتاج قنبلة نووية ولكن القوات الأمريكية هاجمت منشآتهم ودمرت قدراتهم النووي بالكامل، مشيرا... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T16:29+0000

2026-05-05T16:29+0000

2026-05-05T16:29+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:635:2048:1787_1920x0_80_0_0_f7d22a2b42d281eb2ecdb0ea33e1d25f.jpg

وأشار إلى أنه "تم إطلاق 111 صاروخا ضد حاملة الطائرات الأمريكية بواسطة إيران ولكن تم إسقاط تلك الصواريخ".ولفت إلى أن "إيران تمارس الألاعيب ولكنها تريد التوصل إلى اتفاق، وأن والاقتصاد الإيراني ينهار حاليا بعد فرض عقوبات ضخمة، والتضخم وصل إلى 150 بالمئة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.إعلام إيراني: سفينتان تجاريتان أمريكيتان عالقتان في منطقة صخرية من مضيق هرمزقاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وإيران لم تبدأ بعد

https://sarabic.ae/20260505/موسكو-التطورات-المحيطة-بإيران-تشير-إلى-تعثر-مفاوضات-التسوية-1113141856.html

https://sarabic.ae/20260505/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-تحقيق-الأمن-الحقيقي-في-الخليج-إلا-عبر-تعاون-دول-المنطقة-1113139288.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل