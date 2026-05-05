ترامب يعترف بخسارة أوكرانيا لأراض
سبوتنيك عربي
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا قد تخسر أراضٍ، ويأتي ذلك في وقت يرى فيه أن تسوية النزاع في أوكرانيا تمثل مهمة ليست بالسهلة.
2026-05-05T01:10+0000
00:09 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 01:10 GMT 05.05.2026)
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا قد تخسر أراضٍ، ويأتي ذلك في وقت يرى فيه أن تسوية النزاع في أوكرانيا تمثل مهمة ليست بالسهلة.
وقال ترامب لوسائل إعلام: "كما تعلمون، إنهم يخسرون أراضٍ
ووفقًا لترامب، من السخف أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد منحت أوكرانيا أسلحة بقيمة 350 مليار دولار.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال السبت الماضسي، إن تسوية النزاع في أوكرانيا تمثل مهمة ليست بالسهلة، معربًا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق السلام.
وقال ترامب خلال فعالية في ولاية فلوريدا: "أعتقد أننا سننجح في إيصال هذا الأمر (تسوية الأزمة الأوكرانية) إلى نهايته، لكنه ليس بالأمر السهل".
وكانت روسيا قد أعلنت في أكثر من مناسبة، عن استعدادها للمضي في طريق البحث عن حل عبر المفاوضات للأزمة الأوكرانية
، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا، بما في ذلك إزالة الأسباب الجذرية للنزاع المتمثلة في التهديدات التي تمس الأمن القومي لروسيا.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض.