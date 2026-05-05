نقل رفات بشرية داخل تمساح بعد تخديره خلال عملية بحث عن رجل مفقود قرب نهر كوماتي... فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
في حادثة مروّعة بجنوب أفريقيا، عثرت السلطات على بقايا بشرية داخل تمساح ضخم يبلغ طوله نحو 4.5 متر ووزنه قرابة 500 كيلوغرام، وسط شبهات بتورطه في اختفاء رجل أعمال... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن غابرييل باتيستا (59 عاماً)، وهو مالك فندق، فُقد الأسبوع الماضي أثناء محاولته عبور نهر كوماتي بسيارة رباعية الدفع، قبل أن تجرفه المياه القوية.وبناءً على ذلك، تم إطلاق النار على التمساح من الجو ونقله إلى حديقة كروغر الوطنية، حيث أُجري له تشريح كشف عن وجود أطراف بشرية وأجزاء من القفص الصدري وأنسجة داخل معدته، إضافة إلى خاتم يُرجّح أنه يعود للرجل المفقود.ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بما إذا كان الضحية قد توفي غرقاً قبل تعرضه للهجوم أم أنه كان على قيد الحياة لحظة افتراسه، وتُعد التماسيح من أخطر الحيوانات في أفريقيا، إذ قد يصل طولها إلى ستة أمتار، وتتسبب سنوياً في مئات الوفيات، لا سيما في المناطق النائية.
14:23 GMT 05.05.2026
في حادثة مروّعة بجنوب أفريقيا، عثرت السلطات على بقايا بشرية داخل تمساح ضخم يبلغ طوله نحو 4.5 متر ووزنه قرابة 500 كيلوغرام، وسط شبهات بتورطه في اختفاء رجل أعمال جرفته السيول قبل أيام.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن غابرييل باتيستا (59 عاماً)، وهو مالك فندق، فُقد الأسبوع الماضي أثناء محاولته عبور نهر كوماتي بسيارة رباعية الدفع، قبل أن تجرفه المياه القوية.
وخلال عمليات بحث مكثفة استخدمت فيها المروحيات والطائرات المسيّرة، رصدت الشرطة تمساحاً كبيراً ببطن منتفخ بشكل لافت. وأوضح قائد وحدة الغطس، الكابتن يوهان بوتخيتر، أن التمساح لم يُبدِ أي محاولة للهروب أو العودة إلى المياه رغم الضجيج، ما أثار الشكوك حوله.
وبناءً على ذلك، تم إطلاق النار على التمساح من الجو ونقله إلى حديقة كروغر الوطنية، حيث أُجري له تشريح كشف عن وجود أطراف بشرية وأجزاء من القفص الصدري وأنسجة داخل معدته، إضافة إلى خاتم يُرجّح أنه يعود للرجل المفقود.
وأشار بوتخيتر إلى أن هذه الأدلة تعزز فرضية تعرض باتيستا للافتراس، مع انتظار نتائج تحليل الحمض النووي لتأكيد الهوية بشكل قاطع، كما عُثر داخل معدة التمساح على عدة أحذية، ما قد يثير تساؤلات حول حوادث سابقة، إلا أن المسؤولين أكدوا أن التماسيح قد تبتلع أشياء مختلفة دون أن يعني ذلك بالضرورة تعدد الضحايا.
ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بما إذا كان الضحية قد توفي غرقاً قبل تعرضه للهجوم أم أنه كان على قيد الحياة لحظة افتراسه، وتُعد التماسيح من أخطر الحيوانات في أفريقيا، إذ قد يصل طولها إلى ستة أمتار، وتتسبب سنوياً في مئات الوفيات، لا سيما في المناطق النائية.
