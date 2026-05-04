"تنين بحري" يدمر المنازل والسيارات في تركيا
شهدت ولايتا غازي عنتاب وشانلي أورفا في تركيا، يوم أمس الأحد، أضرارا كبيرة نتيجة عاصفة قوية "تنين بحري" (أو إعصار بحري)، حيث تسببت الرياح العاتية والأمطار...
2026-05-04T13:57+0000
12:58 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 13:57 GMT 04.05.2026)
شهدت ولايتا غازي عنتاب وشانلي أورفا في تركيا، يوم أمس الأحد، أضرارا كبيرة نتيجة عاصفة قوية "تنين بحري" (أو إعصار بحري)، حيث تسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في تدمير المنازل والسيارات بشكل واسع.
وفي منطقة بيرجيك التابعة لولاية غازي عنتاب، لقيت شابة مصرعها بعد سقوط لوح شمسي على سيارتها بسبب شدة الرياح، فيما أصيب نحو 40 شخصًا بجروح متفاوتة نتيجة تحطم الزجاج وتهدم أسقف المباني.
وتظهر في الفيديو المتداول مئذنة مسجد في حي مزرا وهي تتدمر بفعل الرياح العاتية، ما يزيد من حجم الدمار الذي خلفته الأعاصير في المنطقة.
وحسب التقارير الأولية، فإن العاصفة تسببت في تدمير العديد من المنازل والمرافق العامة، وأدت إلى خسائر مادية كبيرة في المنطقة، في الوقت الذي بدأت فيه فرق الإنقاذ المحلية بتقديم المساعدة للمصابين.