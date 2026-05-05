https://sarabic.ae/20260505/وزير-النفط-الإيراني-سيتم-إعادة-تأهيل-منشآت-صناعة-النفط-المتضررة-في-أسرع-وقت-1113143898.html

وزير النفط الإيراني: سيتم إعادة تأهيل منشآت صناعة النفط المتضررة في أسرع وقت

وزير النفط الإيراني: سيتم إعادة تأهيل منشآت صناعة النفط المتضررة في أسرع وقت

سبوتنيك عربي

أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج إعادة تأهيل منشآت صناعة النفط المتضررة في أسرع وقت ممكن على جدول الأعمال وهي قيد التنفيذ... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T17:15+0000

2026-05-05T17:15+0000

2026-05-05T17:15+0000

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108890581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba880cde3c73e988eb2bd31b097715cd.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير النفط الإيراني، أنه "خلال فترة الحرب لم يتأثر إنتاج إيران من النفط الخام وكان اتجاه صادرات النفط إيجابيا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما.وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260505/موسكو-التطورات-المحيطة-بإيران-تشير-إلى-تعثر-مفاوضات-التسوية-1113141856.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار