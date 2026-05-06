الصحة العالمية: 3 إصابات مؤكدة و5 حالات اشتباه بفيروس "هانتا" على متن سفينة "هونديوس"
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رصد 3 إصابات مؤكدة و5 حالات اشتباه بفيروس "هانتا" على متن سفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، التي أثارت اهتماما...
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رصد 3 إصابات مؤكدة و5 حالات اشتباه بفيروس "هانتا" على متن سفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، التي أثارت اهتماما صحيًا دوليًا.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة " إكس": "حتى اليوم 6 أيار/مايو، هناك 8 حالات، تم تأكيد 3 منها مخبريًا على أنها إصابة بفيروس "هانتا".
ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات السويسرية أكدت إصابة أحد ركاب سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" بفيروس "هانتا"، مشيرة إلى أنه تم إجلاؤه وتوجه إلى أحد مستشفيات "زيورخ" في سويسرا، حيث يتلقى العلاج.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إنه قد يكون هناك انتقال للعدوى من شخص لآخر
بين المخالطين عن قرب على متن سفينة رحلات بحرية تفشى فيها فيروس هانتا.
ونقلت وسائل إعلام غربية في 4 أيار/مايو الجاري، عن مصادر قولها إن "نحو 150 شخصًا ما زالوا عالقين على متن السفينة بعد وفاة ثلاثة، زوجان هولنديان ومواطن ألماني، وإصابة آخرين بالمرض بينهم بريطاني غادر السفينة ويخضع للعلاج في جنوب أفريقيا".
وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن "الخطر على عامة الناس منخفض ولا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر. لكن السلطات في دولة الرأس الأخضر قالت إنها لم تسمح للسفينة "هونديوس" التي ترفع علم هولندا بالرسو في إجراء احترازي". وعلى الرغم من أن تفشي العدوى بين البشر نادر، فقد تستمر فترة الحضانة أسابيع عدة
، مما يعني أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم الأعراض بعد.