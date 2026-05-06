https://sarabic.ae/20260506/الصحة-العالمية-3-إصابات-مؤكدة-و5-حالات-اشتباه-بفيروس-هانتا-على-متن-سفينة-هونديوس-1113160996.html

الصحة العالمية: 3 إصابات مؤكدة و5 حالات اشتباه بفيروس "هانتا" على متن سفينة "هونديوس"

الصحة العالمية: 3 إصابات مؤكدة و5 حالات اشتباه بفيروس "هانتا" على متن سفينة "هونديوس"

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رصد 3 إصابات مؤكدة و5 حالات اشتباه بفيروس "هانتا" على متن سفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، التي أثارت اهتماما... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T12:18+0000

2026-05-06T12:18+0000

2026-05-06T12:18+0000

منظمة الصحة العالمية

العالم

محيط

السياحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091499605_0:27:816:485_1920x0_80_0_0_83f618e5b7878956c98de193e6906e46.jpg

وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة " إكس": "حتى اليوم 6 أيار/مايو، هناك 8 حالات، تم تأكيد 3 منها مخبريًا على أنها إصابة بفيروس "هانتا".‌وقالت ⁠منظمة الصحة العالمية، أمس ​الثلاثاء، ⁠إنه قد يكون هناك ‌انتقال للعدوى ‌من شخص لآخر بين المخالطين عن قرب على متن سفينة ⁠رحلات ⁠بحرية تفشى فيها ​فيروس هانتا.وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن "الخطر على عامة ​الناس منخفض ⁠ولا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر. لكن السلطات في دولة الرأس الأخضر قالت ‌إنها لم تسمح للسفينة "هونديوس" التي ترفع علم هولندا بالرسو في إجراء احترازي". وعلى الرغم من ​أن تفشي العدوى بين البشر ⁠نادر، فقد تستمر فترة الحضانة أسابيع عدة، مما يعني أن بعض الأشخاص قد لا تظهر ⁠عليهم الأعراض بعد.

https://sarabic.ae/20260503/منظمة-الصحة-العالمية-3-وفيات-على-متن-سفينة-سياحية-بالأطلسي-إثر-تفشي-فيروس-هانتا-1113087796.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الصحة العالمية, العالم, محيط, السياحة