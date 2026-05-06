https://sarabic.ae/20260506/بعد-وفاة-3-أشخاص-على-متنها-إسبانيا-تسمح-برسو-سفينة-سياحية--موبوءة-بفيروس-هانتا-1113153924.html

بعد وفاة 3 أشخاص على متنها... إسبانيا تسمح برسو سفينة سياحية موبوءة بفيروس "هانتا"

بعد وفاة 3 أشخاص على متنها... إسبانيا تسمح برسو سفينة سياحية موبوءة بفيروس "هانتا"

سبوتنيك عربي

أعلنت إسبانيا السماح لسفينة سياحية شهدت تفشيًا لفيروس "هانتا"، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، بالرسو في جزر الكناري، وسط تحقيقات صحية بشأن احتمال انتقال العدوى... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T06:28+0000

2026-05-06T06:28+0000

2026-05-06T06:28+0000

أخبار إسبانيا

منظمة الصحة العالمية

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، ووفقًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأوضحت الوزارة أن سفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، التي تقل نحو 150 راكبًا وأفراد الطاقم، انطلقت من جنوب الأرجنتين، وكانت راسية قبالة سواحل الرأس الأخضر.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تسجيل 3 وفيات على متن سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي، في ظل تفشي محتمل لفيروس "هانتا"، مع تأكيد حالة إصابة واحدة مخبريًا، ووجود 5 حالات مشتبه بها.وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على منصة "إكس" الأحد الماضي، أن "إجمالي الحالات المتأثرة بلغ 6 أشخاص، توفي 3 منهم، فيما يخضع أحد المصابين للعناية المركزة في جنوب أفريقيا".وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس "هانتا" يرتبط عادة بالتعرض البيئي، مثل ملامسة إفرازات القوارض المصابة، ورغم ندرة انتقاله بين البشر، فإنه قد يسبب أمراضًا تنفسية حادة تستدعي متابعة دقيقة واستجابة طبية متكاملة.وبحسب المنشور، تنسّق منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء ومشغلي السفينة لتنفيذ عمليات إجلاء طبي لراكبين ظهرت عليهما أعراض، فضلًا عن إجراء تقييم شامل لمخاطر الصحة العامة وتقديم الدعم لبقية الركاب.كما أعلنت المنظمة إبلاغ نقاط الاتصال الوطنية، وفقًا للوائح الصحية الدولية، تمهيدًا لإصدار بيان رسمي ضمن "أخبار تفشي الأمراض" لإطلاع الجمهور على تطورات الوضع.

https://sarabic.ae/20260504/فيروس-هانتا-يهاجم-سفينة-في-عرض-البحر-شهادات-من-الركاب-وتفاصيل-جديدة-1113091442.html

https://sarabic.ae/20260503/منظمة-الصحة-العالمية-3-وفيات-على-متن-سفينة-سياحية-بالأطلسي-إثر-تفشي-فيروس-هانتا-1113087796.html

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسبانيا, منظمة الصحة العالمية, الصحة