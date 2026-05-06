"حماس" تطالب السلطة الفلسطينية بتحرك عملي لمواجهة "المخططات الإسرائيلية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/حماس-تطالب-السلطة-الفلسطينية-بتحرك-عملي-لمواجهة-المخططات-الإسرائيلية-1113159835.html
"حماس" تطالب السلطة الفلسطينية بتحرك عملي لمواجهة "المخططات الإسرائيلية"
"حماس" تطالب السلطة الفلسطينية بتحرك عملي لمواجهة "المخططات الإسرائيلية"
سبوتنيك عربي
دعت حركة "حماس" قيادة السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفته بـ"مخططات الاحتلال" في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدة ضرورة تبني موقف... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T11:06+0000
2026-05-06T11:06+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447944_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e82a1c40fc318b638c3ad74c147d1911.jpg
وقال المتحدثباسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن استمرار قيادة السلطة في "موقف الانتظار" يضعف الموقف الوطني العام، ويتيح المجال لتدخلات خارجية تؤثر على الواقع الفلسطيني.وأضاف أن الحركة تحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على توجيه مؤسسات السلطة لمغادرة حالة الترقب، واتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لما وصفه بـ"مخططات الاحتلال". وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260503/حماس-التهديد-باستئناف-العمليات-العسكرية-في-غزة-انتهاك-لاتفاق-وقف-الحرب-1113082483.html
https://sarabic.ae/20260428/تلميحات-أمريكية-عن-انفراجة-قريبة-ما-الصيغة-التي-يمكن-أن-تقبل-بها-حماس-لسحب-سلاحها؟-1112954873.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447944_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_644c706a1cf740d77790baf6f7878c78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

"حماس" تطالب السلطة الفلسطينية بتحرك عملي لمواجهة "المخططات الإسرائيلية"

11:06 GMT 06.05.2026
© Sputnikالناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
دعت حركة "حماس" قيادة السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفته بـ"مخططات الاحتلال" في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدة ضرورة تبني موقف وطني موحد.
وقال المتحدثباسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن استمرار قيادة السلطة في "موقف الانتظار" يضعف الموقف الوطني العام، ويتيح المجال لتدخلات خارجية تؤثر على الواقع الفلسطيني.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
"حماس": التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب
3 مايو, 16:42 GMT
وأضاف أن الحركة تحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على توجيه مؤسسات السلطة لمغادرة حالة الترقب، واتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لما وصفه بـ"مخططات الاحتلال".

وشدد قاسم على أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يستند إلى استراتيجية نضال مشتركة، ولو في حدها الأدنى، داعيًا إلى الاعتماد على "مؤسسة وطنية شرعية موحدة" لإدارة المرحلة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
تلميحات أمريكية عن انفراجة قريبة... ما الصيغة التي يمكن أن تقبل بها "حماس" لسحب سلاحها؟
28 أبريل, 19:16 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала