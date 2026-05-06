مصر وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/مصر-وقطر-تبحثان-جهود-خفض-التصعيد-الإقليمي-1113161534.html
مصر وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي
مصر وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق حول المبادئ... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T12:29+0000
2026-05-06T12:29+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
مصر
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: " اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما الدؤوبة والصادقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بسرعة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأميركي والإيراني تعالج كافة الشواغل، ثم بدء المفاوضات الخاصة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ".وأشار البيان إلى أن "الاتصال تناول سبل دفع جهود خفض التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الكامل والوثيق بين مصر وقطر حيال التطورات الإقليمية المتسارعة. وتم التأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أن المسار السياسي والدبلوماسي يمثل السبيل الوحيد والناجع لحل الأزمة الراهنة".وأعرب الجانبان عن "التطلع لتبني كافة الأطراف المعنية لمواقف تتسم بالمسئولية والحكمة، والارتكان الكامل لخيار الدبلوماسية والمفاوضات والحوار كأداة أساسية لتسوية جميع الشواغل، مؤكدين أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة"، وفق البيان.وكشف موقع " أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى الولايات المتحدة تتوقع تلقي ردود من إيران حول عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة.وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل وشامل" في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن ⁠إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز "تقدم كبير" في هذه العملية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليق "مشروع الحرية" المعني بحركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية على إيران نجحت "بشكل باهر".في رسالة إلى واشنطن.. إعلام: إسرائيل تريد استئناف الهجمات على إيرانروبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة
https://sarabic.ae/20260506/واشنطن-وطهران-تقتربان-من-الاتفاق-على-مذكرة-من-صفحة-واحدة-لإنهاء-الحرب-1113157556.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, مصر, قطر
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, مصر, قطر

مصر وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي

12:29 GMT 06.05.2026
© AP Photo / Mohsen Ganjiهجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران
هجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
تابعنا عبر
اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يمهد لتسوية نهائية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: " اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما الدؤوبة والصادقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بسرعة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأميركي والإيراني تعالج كافة الشواغل، ثم بدء المفاوضات الخاصة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ".

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الأخذ بالاعتبار المسائل الأمنية لدول الخليج وباقي دول المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "الاتصال تناول سبل دفع جهود خفض التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الكامل والوثيق بين مصر وقطر حيال التطورات الإقليمية المتسارعة. وتم التأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أن المسار السياسي والدبلوماسي يمثل السبيل الوحيد والناجع لحل الأزمة الراهنة".

وقال البيان: "رحب عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز وتوقيع اتفاق نهائي مع إيران".

وأعرب الجانبان عن "التطلع لتبني كافة الأطراف المعنية لمواقف تتسم بالمسئولية والحكمة، والارتكان الكامل لخيار الدبلوماسية والمفاوضات والحوار كأداة أساسية لتسوية جميع الشواغل، مؤكدين أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة"، وفق البيان.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
إعلام: واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب
09:16 GMT
وكشف موقع " أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى الولايات المتحدة تتوقع تلقي ردود من إيران حول عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن مضيق هرمز سيصبح مفتوحًا لجميع الدول إذا وافق الإيرانيون على المقترح الجديد.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل وشامل" في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن ⁠إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز "تقدم كبير" في هذه العملية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليق "مشروع الحرية" المعني بحركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية على إيران نجحت "بشكل باهر".
في رسالة إلى واشنطن.. إعلام: إسرائيل تريد استئناف الهجمات على إيران
روبيو: أمريكا وإيران تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала