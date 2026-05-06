مصر وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق حول المبادئ... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: " اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما الدؤوبة والصادقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بسرعة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأميركي والإيراني تعالج كافة الشواغل، ثم بدء المفاوضات الخاصة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ".وأشار البيان إلى أن "الاتصال تناول سبل دفع جهود خفض التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الكامل والوثيق بين مصر وقطر حيال التطورات الإقليمية المتسارعة. وتم التأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أن المسار السياسي والدبلوماسي يمثل السبيل الوحيد والناجع لحل الأزمة الراهنة".وأعرب الجانبان عن "التطلع لتبني كافة الأطراف المعنية لمواقف تتسم بالمسئولية والحكمة، والارتكان الكامل لخيار الدبلوماسية والمفاوضات والحوار كأداة أساسية لتسوية جميع الشواغل، مؤكدين أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة"، وفق البيان.وكشف موقع " أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى الولايات المتحدة تتوقع تلقي ردود من إيران حول عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة.وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل وشامل" في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز "تقدم كبير" في هذه العملية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليق "مشروع الحرية" المعني بحركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية على إيران نجحت "بشكل باهر".
اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يمهد لتسوية نهائية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: " اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما الدؤوبة والصادقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بسرعة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأميركي والإيراني تعالج كافة الشواغل، ثم بدء المفاوضات الخاصة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ".
كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الأخذ بالاعتبار المسائل الأمنية لدول الخليج وباقي دول المنطقة.
وأشار البيان إلى أن "الاتصال تناول سبل دفع جهود خفض التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الكامل والوثيق بين مصر وقطر حيال التطورات الإقليمية المتسارعة. وتم التأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أن المسار السياسي والدبلوماسي يمثل السبيل الوحيد والناجع لحل الأزمة الراهنة".
وقال البيان: "رحب عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز وتوقيع اتفاق نهائي مع إيران".
وأعرب الجانبان عن "التطلع لتبني كافة الأطراف المعنية لمواقف تتسم بالمسئولية والحكمة، والارتكان الكامل لخيار الدبلوماسية والمفاوضات والحوار كأداة أساسية لتسوية جميع الشواغل، مؤكدين أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة"، وفق البيان.
وكشف موقع " أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى الولايات المتحدة تتوقع تلقي ردود من إيران حول عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن مضيق هرمز سيصبح مفتوحًا لجميع الدول إذا وافق الإيرانيون على المقترح الجديد.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل وشامل" في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز "تقدم كبير" في هذه العملية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليق "مشروع الحرية" المعني بحركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية على إيران نجحت "بشكل باهر".