نجم مصري على رادار برشلونة

سبوتنيك عربي

06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T16:01+0000

وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أصبح على رادار برشلونة الرئيسي، في وقت ينتهي عقد ليفاندوفسكي في يونيو/حزيران المقبل، وحتى الآن لم يحسم اللاعب البولندي موقفه النهائي، وهو ما يتوقع أن يتضح مع نهاية الموسم الجاري.وكانت أغلب التوقعات قد أشارت إلى أن احتمالية رحيل اللاعب البولندي عن برشلونة أصبحت الأقرب، وهو ما سيدفع النادي الإسباني لتسريع خطوات البحث عن بديل.ووضعت إدارة برشلونة قائمة مختصرة تضم عدة أسماء مميزة، مع استبعاد الخيارات "المستحيلة" ماليا في الوقت الحالي، مثل الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، والنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتركيز على أهداف يمكن التعاقد معها في سوق الانتقالات المقبلة.ومن بين الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة، جوليان ألفاريز، وجواو بيدرو، ودوشان فلاهوفيتش، إلى جانب النجم المصري عمر مرموش.ويعود اهتمام برشلونة بالنجم المصري مرموش على خلفية المستويات المميزة التي يقدمها مع مانشستر سيتي، ما جعله يدخل دائرة الضوء كخيار هجومي مرن، قادر على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يحتاجه الفريق في مرحلة ما بعد ليفاندوفسكي.

