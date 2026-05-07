https://sarabic.ae/20260507/أردوغان-يعلن-عن-التعاون-مع-الجزائر-في-مجالات-عدة-تشمل-الطاقة-والتعدين-والتجارة-1113194677.html

أردوغان يعلن عن التعاون مع الجزائر في مجالات عدة تشمل الطاقة والتعدين والتجارة

أردوغان يعلن عن التعاون مع الجزائر في مجالات عدة تشمل الطاقة والتعدين والتجارة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تشهد تطورا متواصلا في قطاعات... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T16:27+0000

2026-05-07T16:27+0000

2026-05-07T16:27+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

الجزائر

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg

وقال أردوغان إن التعاون التركي الجزائري في مجال الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن البلدين والمنطقة، لافتا إلى أن أنقرة تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. وأشار الرئيس التركي إلى أن الحرب على إيران تنعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية، في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الإمدادات وأسعار النفط والطاقة، مؤكدا أهمية التنسيق بين الدول لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الراهنة. وجاءت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى تركيا، والتي بدأت أمس الأربعاء في العاصمة أنقرة، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، في إطار جهود البلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون وتوسيع مجالات الشراكة السياسية والاقتصادية.

https://sarabic.ae/20230906/وزير-الخارجية-الجزائري-ينقل-رسالة-من-تبون-إلى-أردوغان-1080769671.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي