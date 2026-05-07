أردوغان يعلن عن التعاون مع الجزائر في مجالات عدة تشمل الطاقة والتعدين والتجارة
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تشهد تطورا متواصلا في قطاعات... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T16:27+0000
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تشهد تطورا متواصلا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتعدين والتجارة والصناعات الدفاعية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.
وقال أردوغان إن التعاون التركي الجزائري في مجال الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن البلدين والمنطقة، لافتا إلى أن أنقرة تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الحرب على إيران تنعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية، في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الإمدادات وأسعار النفط والطاقة، مؤكدا أهمية التنسيق بين الدول لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الراهنة.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى تركيا، والتي بدأت أمس الأربعاء في العاصمة أنقرة، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، في إطار جهود البلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون وتوسيع مجالات الشراكة السياسية والاقتصادية.