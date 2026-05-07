إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس "هانتا"

سبوتنيك عربي

ُأعلن في إسرائيل، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "هانتا"، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن المريض يعتقد أنه التقط العدوى خلال... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

وأظهرت الفحوصات الأولية وجود أجسام مضادة للفيروس، فيما أكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الإصابة بشكل نهائي.وأوضحت المعلومات أن حالة المريض مستقرة حاليا، ولا تستدعي العناية المركزة أو العزل المشدد، لكنه يخضع للمراقبة الطبية، فيما تم إبلاغ وزارة الصحة الإسرائيلية بالحالة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ولم تكشف الجهات المعنية عن هوية المصاب أو مكان إقامته أو المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه.ويأتي الإعلان بالتزامن مع تصاعد المخاوف العالمية من تفشي سلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، المرتبطة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي شهدت تسجيل وفيات وإصابات عدة بين ركابها خلال رحلة بحرية انطلقت من الأرجنتين مرورا بالقارة القطبية الجنوبية وعدد من الجزر النائية. ورغم المخاوف، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس لا يزال منخفضا، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس عبر المخالطة اليومية العادية، فيما تواصل السلطات الصحية في عدة دول متابعة الركاب والمخالطين ضمن إجراءات احترازية.ويعد فيروس "هانتا" من الأمراض النادرة والخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، سواء من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها أو ملامستها مباشرة، وتبدأ أعراضه عادة بحالة شبيهة بالإنفلونزا، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى متلازمة رئوية حادة قد تكون قاتلة، إضافة إلى نوع آخر يسبب حمى نزفية ومضاعفات خطيرة على الكلى.

