إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس "هانتا"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس "هانتا"
سبوتنيك عربي
وأظهرت الفحوصات الأولية وجود أجسام مضادة للفيروس، فيما أكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الإصابة بشكل نهائي.وأوضحت المعلومات أن حالة المريض مستقرة حاليا، ولا تستدعي العناية المركزة أو العزل المشدد، لكنه يخضع للمراقبة الطبية، فيما تم إبلاغ وزارة الصحة الإسرائيلية بالحالة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ولم تكشف الجهات المعنية عن هوية المصاب أو مكان إقامته أو المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه.ويأتي الإعلان بالتزامن مع تصاعد المخاوف العالمية من تفشي سلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، المرتبطة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي شهدت تسجيل وفيات وإصابات عدة بين ركابها خلال رحلة بحرية انطلقت من الأرجنتين مرورا بالقارة القطبية الجنوبية وعدد من الجزر النائية. ورغم المخاوف، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس لا يزال منخفضا، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس عبر المخالطة اليومية العادية، فيما تواصل السلطات الصحية في عدة دول متابعة الركاب والمخالطين ضمن إجراءات احترازية.ويعد فيروس "هانتا" من الأمراض النادرة والخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، سواء من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها أو ملامستها مباشرة، وتبدأ أعراضه عادة بحالة شبيهة بالإنفلونزا، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى متلازمة رئوية حادة قد تكون قاتلة، إضافة إلى نوع آخر يسبب حمى نزفية ومضاعفات خطيرة على الكلى.
إسرائيل تسجل أول إصابة بفيروس "هانتا"

ُأعلن في إسرائيل، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "هانتا"، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن المريض يعتقد أنه التقط العدوى خلال رحلة إلى أوروبا الشرقية قبل عدة أشهر، قبل أن يتوجه لاحقا لتلقي الرعاية الطبية بعد ظهور أعراض المرض عليه.
وأظهرت الفحوصات الأولية وجود أجسام مضادة للفيروس، فيما أكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الإصابة بشكل نهائي.
وأوضحت المعلومات أن حالة المريض مستقرة حاليا، ولا تستدعي العناية المركزة أو العزل المشدد، لكنه يخضع للمراقبة الطبية، فيما تم إبلاغ وزارة الصحة الإسرائيلية بالحالة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ولم تكشف الجهات المعنية عن هوية المصاب أو مكان إقامته أو المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع تصاعد المخاوف العالمية من تفشي سلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، المرتبطة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي شهدت تسجيل وفيات وإصابات عدة بين ركابها خلال رحلة بحرية انطلقت من الأرجنتين مرورا بالقارة القطبية الجنوبية وعدد من الجزر النائية.
ورغم المخاوف، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس لا يزال منخفضا، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس عبر المخالطة اليومية العادية، فيما تواصل السلطات الصحية في عدة دول متابعة الركاب والمخالطين ضمن إجراءات احترازية.
ويعد فيروس "هانتا" من الأمراض النادرة والخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، سواء من خلال استنشاق الهواء الملوث بفضلاتها أو ملامستها مباشرة، وتبدأ أعراضه عادة بحالة شبيهة بالإنفلونزا، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى متلازمة رئوية حادة قد تكون قاتلة، إضافة إلى نوع آخر يسبب حمى نزفية ومضاعفات خطيرة على الكلى.
