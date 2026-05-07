إصابة 13 شخصا في هجوم أوكراني على مبان سكنية في أراضي مقاطعة بريانسك

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية شنت هجومًا على منازل سكنية في المقاطعة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، من...

2026-05-07T02:41+0000

وكتب بوغوماز، في قناته على منصة "ماكس"، أن "النازيين الأوكرانيين هاجموا مدينة بريانسك، وعلى غرار الفاشيين، وجهوا ضربة ليلية للمنازل السكنية والمدنيين". ولفت إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بيجيتسكي بمدينة بريانسك أدى، للأسف، إلى إصابة 13 شخصًا، من ضمنهم طفل واحد".وأكد الحاكم أنه تم تقديم كافة الرعاية الطبية الضرورية لجميع المصابين، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن "تضرر مبنيين سكنيين وأكثر من 20 شقة و40 سيارة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

