إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات عديدة قرب جزيرة قشم وبندر عباس

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر محلية، بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة قشم ومدينة بندر عباس جنوبي إيران، دون صدور توضيحات رسمية فورية بشأن... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت المصادر أن المعلومات الأولية لا تزال غير حاسمة حول مصدر الأصوات، في وقت رجّحت فيه تقارير محلية أن يكون بعضها مرتبطاً بعمليات نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لتحذير سفن قالت إنها عبرت مضيق هرمز بشكل غير مصرح به. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

