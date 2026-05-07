إيران تلوح بسحب منتخبها من مونديال 2026 بسبب مخاوف أمنية
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث حصول إيران على ضمانات تتعلق باحترام بعثتها خلال نهائيات كأس العالم 2026.
وكان تاج قد صرّح، في وقت سابق، بأن إيران قد تمتنع عن المشاركة في البطولة إذا لم يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمانات واضحة بشأن احترام المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة، التي ستستضيف مقر إقامة الفريق ومبارياته الثلاث في دور المجموعات.
30 أبريل, 18:23 GMT
وقال تاج، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران، إن بلاده ستعرض مطالبها وتوقعاتها على الفيفا، مضيفا: "إذا تمكنوا من تلبيتها، فسنشارك بالتأكيد".
26 أبريل, 18:10 GMT
وأشار إلى أن استمرار ما وصفه بـ"النهج غير المحترم"، أو توجيه أسئلة اعتبرها مسيئة للاعبي المنتخب الإيراني، قد يدفع طهران إلى اتخاذ موقف مختلف بشأن المشاركة في البطولة.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.