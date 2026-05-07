الجيش الأمريكي: اعترضنا هجمات إيرانية "غير مبررة"
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردّت بضربات دفاعية أثناء عبور مدمرات مضيق هرمز... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T21:52+0000
وقالت "سنتكوم"، في منشور عبر منصة "إكس": "اعترضت القوات الأمريكية هجمات إيرانية غير مبررة وردّت بضربات دفاع عن النفس، أثناء عبور مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان في 7 مايو/أيار".
وأضاف المنشور أن "القوات الإيرانية أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة" بينما كانت مدمرات أمريكية تعبر مضيق هرمز، لافتًا إلى أنه لم تُستهدف أي أصول أمريكية. وتابع أن "قواتها دمرت التهديدات القادمة واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، وعُقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران
بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.
وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية.
وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.