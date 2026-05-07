https://sarabic.ae/20260507/المستشار-الألماني-يعترف-بعجز-بلاده-عن-حماية-الشركات-والمواطنين-من-تقلبات-السوق-1113192577.html
المستشار الألماني يعترف بعجز بلاده عن حماية الشركات والمواطنين من تقلبات السوق
المستشار الألماني يعترف بعجز بلاده عن حماية الشركات والمواطنين من تقلبات السوق
سبوتنيك عربي
ذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، أن ألمانيا عاجزة عن حماية مواطنيها وشركاتها من جميع تقلبات السوق. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T15:33+0000
2026-05-07T15:33+0000
2026-05-07T15:33+0000
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وأضاف ميرتس في تصريحات صحفية، أنه "لا تستطيع الدولة (ألمانيا) حماية المواطنين أو الشركات من جميع تقلبات السوق".ووفقًا للدراسة، انخفض عدد المواطنين الألمان الذين لديهم رأي إيجابي تجاه ميرتس بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنةً بشهر مارس/آذار، بينما ارتفع عدد الذين لديهم رأي سلبي بمقدار خمس نقاط مئوية.
https://sarabic.ae/20260507/الخارجية-الروسية-حظر-رموز-النصر-في-برلين-عار-على-ألمانيا-1113182080.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يعترف بعجز بلاده عن حماية الشركات والمواطنين من تقلبات السوق
ذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، أن ألمانيا عاجزة عن حماية مواطنيها وشركاتها من جميع تقلبات السوق.
وأضاف ميرتس في تصريحات صحفية، أنه "لا تستطيع الدولة (ألمانيا) حماية المواطنين أو الشركات من جميع تقلبات السوق".
في وقت سابق، صرح المستشار الألماني بأن البلاد تواجه تغيرات خطيرة في العالم ومشاكل هيكلية متراكمة داخل البلاد، والتي تشكل مجتمعة "نقطة تحول تاريخية"، وطلبت تفهماً وصبراً في عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة الألمانية.
أظهرت دراسة سابقة أجرتها مؤسسة "يو غوف" أن 74% من المواطنين الألمان لديهم رأي سلبي تجاه ميرتس.
ووفقًا للدراسة، انخفض عدد المواطنين الألمان الذين لديهم رأي إيجابي تجاه ميرتس بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنةً بشهر مارس/آذار، بينما ارتفع عدد الذين لديهم رأي سلبي بمقدار خمس نقاط مئوية.