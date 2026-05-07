https://sarabic.ae/20260507/المندوب-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-قررنا-الوقوف-إلى-جانب-حرية-الملاحة-والقانون-الدولي-1113195407.html
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: قررنا الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: قررنا الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي
سبوتنيك عربي
قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن قررت "الوقوف إلى جانب القانون الدولي" وحماية حركة... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T17:20+0000
2026-05-07T17:20+0000
2026-05-07T17:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة
مضيق هرمز
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
ولفت المسؤول الأمريكي إلى إن التجارة الدولية تواجه مخاطر متزايدة بسبب ما وصفها بـ"الألغام الإيرانية"، معتبرًا أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز يُعد إجراءً غير قانوني وغير أخلاقي، لكونه ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد القانون الدولي، وفقا لما أوردته قناة "العربية". وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260506/إيران-تعلن-جاهزيتها-لتقديم-الخدمات-للسفن-بمضيق-هرمز-ومياه-المنطقة-1113172083.html
https://sarabic.ae/20260505/ترامب-يعلن-تعليق-مشروع-الحرية-في-مضيق-هرمز-لفترة-وجيزة-1113151380.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, مضيق هرمز, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, مضيق هرمز, باكستان
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: قررنا الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي
قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن قررت "الوقوف إلى جانب القانون الدولي" وحماية حركة التجارة العالمية.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى إن التجارة الدولية تواجه مخاطر متزايدة بسبب ما وصفها بـ"الألغام الإيرانية"، معتبرًا أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز
يُعد إجراءً غير قانوني وغير أخلاقي، لكونه ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد القانون الدولي، وفقا لما أوردته قناة "العربية".
وأضاف أن بلاده ترى ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، بما يضمن استمرار تدفق التجارة العالمية دون قيود أو تهديدات.
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران
بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية".
وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران
، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.