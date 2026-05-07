المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: قررنا الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي

07.05.2026, سبوتنيك عربي

ولفت المسؤول الأمريكي إلى إن التجارة الدولية تواجه مخاطر متزايدة بسبب ما وصفها بـ"الألغام الإيرانية"، معتبرًا أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز يُعد إجراءً غير قانوني وغير أخلاقي، لكونه ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد القانون الدولي، وفقا لما أوردته قناة "العربية". وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

