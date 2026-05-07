بعد التصعيد في الشرق الأوسط... الجزائر ترفض وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد التصعيد في الشرق الأوسط... الجزائر ترفض وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها
سبوتنيك عربي
جددت الجزائر تمسكها برفض إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مؤكدة أن سيادتها الوطنية تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه مهما كانت التحديات الإقليمية... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، والجدل المتزايد حول الدور الحقيقي للقواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في عدد من الدول العربية.وأكدت أصوات سياسية جزائرية أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط كشفت أن تلك القواعد لا تخدم بالضرورة أمن الشعوب العربية، بل ترتبط أساسًا بحماية مصالح القوى الكبرى وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل، كما اعتبرت أن بعض الدول التي راهنت على الوجود العسكري الأجنبي لم تحقق الاستقرار المأمول، بل أصبحت جزءًا من صراعات إقليمية ودولية معقدة.وفي السياق، قال البرلماني عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، لـ"سبوتنيك": "منذ بداية الحرب بين إيران وواشنطن، عرفت الجزائر عديد الزيارات الدبلوماسية من دول كثيرة، من أمريكا وأوروبا ومن إفريقيا وروسيا والصين ومن العالم العربي، وهذا لمكانة الجزائر التي أصبحت فاعلًا إقليميًا يحظى باحترام واسع، بسبب مواقفها المتوازنة وأيضًا باستقرارها الدبلوماسي وثباتها، وفي ظل هذه الأزمات الدولية تبحث الدول الكبرى عن شركاء يتمتعون بالاستقرار والمصداقية، وهذا ما وجدوه في الجزائر".وتابع: "الجزائر تنطلق من مبدأ ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، التجارب أثبتت أن وجود القواعد العسكرية في أي دولة يرتبط بحماية مصالح هذه الدول قبل أي اعتبارات أخرى، لذا الجزائر حافظت تاريخيًا على عقيدتها القائمة على عدم السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها مهما كانت طبيعة العلاقة السياسية والأمنية والعسكرية بين هذه الدول، وفضلت بناء قدراتها الدفاعية الوطنية وتعزيز الحلول السياسية للنزاعات في العالم".رفض القواعد العسكرية الأجنبية خيار تاريخي للجزائرويعكس هذا الموقف عقيدة راسخة في السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، تقوم على رفض أي وجود عسكري أجنبي دائم داخل البلاد، والتمسك باستقلال القرار الوطني بعيدًا عن سياسة المحاور والتحالفات العسكرية الخارجية.ويرى مراقبون أن الجزائر تستند في هذا التوجه إلى تجربتها التاريخية مع الاستعمار، حيث لا يزال مفهوم السيادة يحتل مكانة مركزية في الوعي السياسي والشعبي، فالدولة التي خاضت واحدة من أعنف حروب التحرير في القرن العشرين، تعتبر أن حماية الاستقلال لا تقتصر على الحدود فقط، بل تشمل أيضًا الحفاظ على القرار السيادي من أي تأثير خارجي.وفي المقابل، تدافع بعض الدول عن استضافة القواعد العسكرية الأجنبية باعتبارها وسيلة لتعزيز الأمن والدفاع المشترك، غير أن الجزائر تواصل تبني مقاربة مختلفة تعتمد على بناء قدراتها الدفاعية الوطنية، وتفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية.وبين تصاعد التوترات الدولية وتغير موازين القوى، يبدو أن الجزائر ماضية في تثبيت مبدأ ثابت في سياستها الخارجية: لا سيادة كاملة مع وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
15:51 GMT 07.05.2026
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
جددت الجزائر تمسكها برفض إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مؤكدة أن سيادتها الوطنية تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه مهما كانت التحديات الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، والجدل المتزايد حول الدور الحقيقي للقواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في عدد من الدول العربية.
وأكدت أصوات سياسية جزائرية أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط كشفت أن تلك القواعد لا تخدم بالضرورة أمن الشعوب العربية، بل ترتبط أساسًا بحماية مصالح القوى الكبرى وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل، كما اعتبرت أن بعض الدول التي راهنت على الوجود العسكري الأجنبي لم تحقق الاستقرار المأمول، بل أصبحت جزءًا من صراعات إقليمية ودولية معقدة.
وفي السياق، قال البرلماني عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، لـ"سبوتنيك": "منذ بداية الحرب بين إيران وواشنطن، عرفت الجزائر عديد الزيارات الدبلوماسية من دول كثيرة، من أمريكا وأوروبا ومن إفريقيا وروسيا والصين ومن العالم العربي، وهذا لمكانة الجزائر التي أصبحت فاعلًا إقليميًا يحظى باحترام واسع، بسبب مواقفها المتوازنة وأيضًا باستقرارها الدبلوماسي وثباتها، وفي ظل هذه الأزمات الدولية تبحث الدول الكبرى عن شركاء يتمتعون بالاستقرار والمصداقية، وهذا ما وجدوه في الجزائر".
وأضاف أن الجزائر لم تكن يومًا طرفًا في أي نزاع، ناهيك عن ثقلها الطاقوي ودورها في القضايا العادلة، ما يجعلها محطة مهمة في الأجندة الإقليمية.
وتابع: "الجزائر تنطلق من مبدأ ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، التجارب أثبتت أن وجود القواعد العسكرية في أي دولة يرتبط بحماية مصالح هذه الدول قبل أي اعتبارات أخرى، لذا الجزائر حافظت تاريخيًا على عقيدتها القائمة على عدم السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها مهما كانت طبيعة العلاقة السياسية والأمنية والعسكرية بين هذه الدول، وفضلت بناء قدراتها الدفاعية الوطنية وتعزيز الحلول السياسية للنزاعات في العالم".

وأكد أن "الجزائر متمسكة بمبدأ عدم الانحياز واستقلالية القرار الوطني، وهذا خيار تاريخي وليس موقفًا ظرفيًا، وقد لاحظنا ذلك حتى حين كانت عضوًا في مجلس الأمن أثناء معركة طوفان الأقصى وما تعرض له شعب غزة، موقف الجزائر كان واضحًا رغم كل ما تعرضت له داخليًا وخارجيًا، وهذا التوازن في المصالح المشتركة، إذ إن الجزائر لا تؤمن بسياسة المحاور بقدر ما تؤمن بسياسة الشراكة المتوازنة التي تخدم مصالحها الوطنية وتحافظ على سيادتها".

رفض القواعد العسكرية الأجنبية خيار تاريخي للجزائر
ويعكس هذا الموقف عقيدة راسخة في السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، تقوم على رفض أي وجود عسكري أجنبي دائم داخل البلاد، والتمسك باستقلال القرار الوطني بعيدًا عن سياسة المحاور والتحالفات العسكرية الخارجية.
ويرى مراقبون أن الجزائر تستند في هذا التوجه إلى تجربتها التاريخية مع الاستعمار، حيث لا يزال مفهوم السيادة يحتل مكانة مركزية في الوعي السياسي والشعبي، فالدولة التي خاضت واحدة من أعنف حروب التحرير في القرن العشرين، تعتبر أن حماية الاستقلال لا تقتصر على الحدود فقط، بل تشمل أيضًا الحفاظ على القرار السيادي من أي تأثير خارجي.
وفي المقابل، تدافع بعض الدول عن استضافة القواعد العسكرية الأجنبية باعتبارها وسيلة لتعزيز الأمن والدفاع المشترك، غير أن الجزائر تواصل تبني مقاربة مختلفة تعتمد على بناء قدراتها الدفاعية الوطنية، وتفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية.
ويؤكد محللون أن هذا الخيار منح الجزائر هامشًا أوسع للتحرك في الملفات الدولية، وساعدها على الحفاظ على صورة الدولة غير المنخرطة في الاستقطابات الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبين تصاعد التوترات الدولية وتغير موازين القوى، يبدو أن الجزائر ماضية في تثبيت مبدأ ثابت في سياستها الخارجية: لا سيادة كاملة مع وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
