بعد التصعيد في الشرق الأوسط... الجزائر ترفض وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

سبوتنيك عربي

جددت الجزائر تمسكها برفض إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مؤكدة أن سيادتها الوطنية تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه مهما كانت التحديات الإقليمية... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، والجدل المتزايد حول الدور الحقيقي للقواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في عدد من الدول العربية.وأكدت أصوات سياسية جزائرية أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط كشفت أن تلك القواعد لا تخدم بالضرورة أمن الشعوب العربية، بل ترتبط أساسًا بحماية مصالح القوى الكبرى وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل، كما اعتبرت أن بعض الدول التي راهنت على الوجود العسكري الأجنبي لم تحقق الاستقرار المأمول، بل أصبحت جزءًا من صراعات إقليمية ودولية معقدة.وفي السياق، قال البرلماني عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، لـ"سبوتنيك": "منذ بداية الحرب بين إيران وواشنطن، عرفت الجزائر عديد الزيارات الدبلوماسية من دول كثيرة، من أمريكا وأوروبا ومن إفريقيا وروسيا والصين ومن العالم العربي، وهذا لمكانة الجزائر التي أصبحت فاعلًا إقليميًا يحظى باحترام واسع، بسبب مواقفها المتوازنة وأيضًا باستقرارها الدبلوماسي وثباتها، وفي ظل هذه الأزمات الدولية تبحث الدول الكبرى عن شركاء يتمتعون بالاستقرار والمصداقية، وهذا ما وجدوه في الجزائر".وتابع: "الجزائر تنطلق من مبدأ ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، التجارب أثبتت أن وجود القواعد العسكرية في أي دولة يرتبط بحماية مصالح هذه الدول قبل أي اعتبارات أخرى، لذا الجزائر حافظت تاريخيًا على عقيدتها القائمة على عدم السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها مهما كانت طبيعة العلاقة السياسية والأمنية والعسكرية بين هذه الدول، وفضلت بناء قدراتها الدفاعية الوطنية وتعزيز الحلول السياسية للنزاعات في العالم".رفض القواعد العسكرية الأجنبية خيار تاريخي للجزائرويعكس هذا الموقف عقيدة راسخة في السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، تقوم على رفض أي وجود عسكري أجنبي دائم داخل البلاد، والتمسك باستقلال القرار الوطني بعيدًا عن سياسة المحاور والتحالفات العسكرية الخارجية.ويرى مراقبون أن الجزائر تستند في هذا التوجه إلى تجربتها التاريخية مع الاستعمار، حيث لا يزال مفهوم السيادة يحتل مكانة مركزية في الوعي السياسي والشعبي، فالدولة التي خاضت واحدة من أعنف حروب التحرير في القرن العشرين، تعتبر أن حماية الاستقلال لا تقتصر على الحدود فقط، بل تشمل أيضًا الحفاظ على القرار السيادي من أي تأثير خارجي.وفي المقابل، تدافع بعض الدول عن استضافة القواعد العسكرية الأجنبية باعتبارها وسيلة لتعزيز الأمن والدفاع المشترك، غير أن الجزائر تواصل تبني مقاربة مختلفة تعتمد على بناء قدراتها الدفاعية الوطنية، وتفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية.وبين تصاعد التوترات الدولية وتغير موازين القوى، يبدو أن الجزائر ماضية في تثبيت مبدأ ثابت في سياستها الخارجية: لا سيادة كاملة مع وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

